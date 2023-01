Quando começa o inverno no Ceará? Entenda a diferença entre a estação e quadra chuvosa

O início das chuvas no Ceará, em meados de dezembro e que se intensifica a partir de fevereiro, ocorre durante o verão, e não no inverno, como comumente o período é tratado. As precipitações mais volumosas no Estado acontecem ao longo da quadra chuvosa (fevereiro-maio) e, o inverno propriamente dito, só tem início em junho.

A 'confusão' advém da relação entre os termos "inverno" e "chuva". Popularmente eles são considerados quase que indissociáveis. Na prática, esta relação não se aplica ao Ceará.

A gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, explica que as estações (verão, inverno, outono e primavera) são definidas por fenômenos astronômicos, diferentemente do que ocorre com as chuvas.

O solstício de inverno marca o início do inverno no Ceará. "Esta é a data em que um dos hemisférios (norte ou sul) recebe os raios do Sol de forma oblíqua (inclinada). Isso faz com que esse hemisfério receba menos iluminação solar e, portanto, menos calor", detalha Sakamoto. Neste ano de 2023, o inverno no Ceará começará, de forma oficial, no dia 23 de junho, às 11h58.

Características do inverno

O inverno começa em junho e se estende até agosto. Neste período, as chuvas são bem diminutas. O que ocorre com maior frequência é o aumento dos ventos e uma sensível redução na temperatura média. Em Quixeramobim, por exemplo, a média cai de 26,7ºC em fevereiro para 24,8ºC em junho, uma redução de quase dois graus Celsius.

Ainda conforme e especialista da Funceme, a proximidade do Ceará com a linha do Equador é a justificativa pela qual os cearenses - e moradores de demais estados nordestinos - não distingue com clareza as quatro estações do ano. "Diferente de outras regiões do Brasil em que no inverno realmente as temperaturas caem bastante e há ocorrência maior de chuvas", acrescenta.

Quadra chuvosa

Já a quadra chuvosa, como o próprio nome já diz, é o período do ano em que se concentra os maiores índices. Conforme Meiry Sakamoto, os volumes entre fevereiro e maio representam cerca de 75% de todo acumulado ao longo do ano.

Diferente das estações, que são definidas por fenômenos astronômicos, a qualidade das chuvas ao longo da quadra é influenciada pelo fenômeno conhecido como Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Dentro deste quadrimestre, há um mês onde as expectativas se elevam.

Março é o que possui a maior média mensal dentre os 12 meses do ano. A normal climatológica para o período é de 203,4 milímetros. Em fevereiro, a média é de 118,3 mm; abril, 188 mm; e maio, a média histórica é de 90,6 milímetros.

