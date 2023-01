Várzea Alegre registra maior chuva de 2023; Sul do Estado concentra maiores índices

A cidade de Várzea Alegre, no Sul do Ceará, registrou a maior chuva deste início de 2023. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7 horas de quinta-feira e 7 horas desta sexta (20), choveu 160 milímetros no Município.

Ao todo, nas últimas 24 horas choveu em pelo menos 110 cidades do Ceará, com os maiores volumes tendo sido concentrados no Sul e Centro-Sul cearense. Além de Várzea Alegre, outros dois municípios superaram aos 90 mm: Granjeiro (112 mm) e Cedro (98,1 mm). Os dados são parciais e tendem a aumentar ao longo do dia.

No ano passado, Várzea Alegre foi a sétima cidade com maior volume acumulado (1.897,4 mm) e, Granjeiro, obteve o sexto maior índice (1.905,6 mm).

Com chuvas intensas há seis dias consecutivos, o volume acumulado de janeiro teve salto significado. Se na primeira quinzena do mês as precipitações foram tímidas e o cenário apontavam para um mês abaixo da média, agora a expectativa é outra.

Nos 20 dias iniciais deste mês, a Funceme já acumula 61.8 mm, índice próximo da normal climatológica para o período, que é de 98,7 mm.

Previsão

Para os próximos dias, a Funceme prevê continuidade das chuvas em todo o Estado. Neste sábado (21), a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macorregiões com chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais, alta possibilidade de chuva".

No domingo, ainda conforme projeta a Funceme, a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiõe".

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de chuvas e ventos fortes para 57 cidades do Ceará. Na manhã desta sexta, o órgão emeitiu alerta para possibilidade de chuvas de 50 milímetros por dia e ventos com rajadas que podem chegar a 60km/h.

O alerta é válido até as 10 horas deste sábado, no entanto, pode ser renovoado a depender das condições climáticas. O atual aviso meteorológico é o quinto consecutivo emitido pelo Inmet. Em todos os outros as previsões se confirmaram.

Cidades em alerta:

Acarape Alto Santo Aquiraz Aracati Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Beberibe Canindé Capistrano Caridade Cascavel Caucaia Chorozinho Ererê Eusébio Fortaleza Fortim Guaiúba Guaramiranga Horizonte Ibaretama Ibicuitinga Icapuí Iracema Itaiçaba Itaitinga Itapipoca Itapiúna Jaguaribara Jaguaruana Limoeiro do Norte Maracanaú Maranguape Morada Nova Mulungu Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Potiretama Quixadá Quixeré Redenção Russas São Gonçalo do Amarante São João do Jaguaribe São Luís do Curu Tabuleiro do Norte Trairi

