Com 15 dias consecutivos de chuva, Fortaleza supera média histórica para janeiro pelo 8º ano seguido

Restando ainda uma semana para o fim do mês, a Capital cearense já conseguiu superar todo volume pluviométrico esperado para janeiro.

A média histórica para o período é de 117,1 milímetros e, até ontem, dia 23, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), já registrava o acumulado de 131,8 mm o que representa 12.5% acima da normal climatológica.

Os bons índices devem-se, sobretudo, a sequência positiva de chuvas em Fortaleza. Conforme levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, chove de forma consecutiva na Capital cearense nos últimos 15 dias.

A última data sem ocorrência de precipitações em Fortaleza foi em 8 de janeiro. Desde então, todos os dias tiveram registros pluviométricos.

Retrospecto positivo

Ao superar a média histórica em janeiro deste ano, Fortaleza aumenta seu retrospecto recente de boas chuvas no início do ano. Há 8 anos consecutivos a Capital cearense consegue superar a normal climatológica para o período.

A última vez que janeiro chegou ao fim com chuvas abaixo da média foi em 2015, quando a Funceme registrou acumulado de 80,3 mm, o que representa 31,4% abaixo da média. Em todos os anos seguintes, janeiro fechou acima da média, sendo 2016 o de maior valor acumulado.

Em janeiro daquele ano, a Funceme registrou 330,5 mm, quase três superior à normal climatológica. O segundo ano com maior volume de chuva em janeiro foi 2022, quando o órgão contabilizou acumulado de 300 milímetros. No ano passado, além de a Capitel ter tido um bom janeiro, os meses subsequentes também foram positivos.

De janeiro a dezembro, apenas quatros meses ficaram abaixo das respectivas médias históricas: fevereiro, agosto, setembro e dezembro.

Outras cidades já superam média

Além de Fortaleza, o Diário do Nordeste levantou que outras 56 cidades cearenses já conseguiram, em apenas três semanas, atingir a média histórica para janeiro. O destaque fica com o município de Granjeiro que, faltando ainda uma semana para o fim do mês, já dobrou a média histórica.

Conforme dados da Funceme, a normal climatológica de janeiro para Granjeiro é de 160,8 milímetros e, até ontem, dia 23, o órgão já havia contabilizado o acumulado a 342 mm. Redenção, no Maciço de Baturité, também está próximo de atingir o dobro da média para o período que é de 108 mm e, até agora, já choveu 205,3 mm.

Quando se observa o cenário por regiões, duas possuem os melhores índices. Cariri e Sertão Central foram as únicas, até agora, que já superar suas respectivas médias.

A macrorregião do Litoral de Fortaleza -- muito impulsionada pelas chuvas da Capital cearense -- se aproxima, acumulando 77,8 mm dos 97,2 milímetros referentes à média histórica.

