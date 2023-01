Com 123 cidades em alerta, quase 70% do CE pode receber chuvas e ventos fortes; veja locais

Quase 70% do território cearense pode ser banhado, nas próximas horas, por chuvas de até 50 milímetros. Conforme alerta emitido, nesta segunda-feira (23), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 123 das 184 cidades do Estado estão nesta classificação de risco. Além das precipitações, esses municípios podem receber rajadas de ventos de até 60km/h.

O alerta, de nível um de severidade, é válido até às 10 horas de amanhã (24), mas, a depender das condições climáticas, pode ser renovado. Nos últimos 6 dias consecutivos o Inmet emitiu alertas para o Ceará. Em todos eles a previsão se confirmou. Há pelo menos 9 dias o Ceará tem registros de chuvas em mais de 50 cidades.

Os volumes são positivos e a média histórica para janeiro está perto de ser superada, restando apenas 10 mm. A normal climatológica para o período é de 98,7 mm

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'.

Para o risco de grau 1, ao qual se refere o atual alerta, o Inmet aponta que é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo : Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Boas chuvas

Caso o alerta se confirme na prática, o Ceará entrará para o décimo dia consecutivo com bons índices pluviométricos. Nesta segunda-feira, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em mais de 90 cidades.

O destaque foi para a cidade de Aurora, no Sul do Estado, com precipitações de 101 milímetros. Em seguida, aparecem Granjeiro, também no Cariri cearense, com 48 mm; e Tabuleiro do Norte, na região Jaguaribana, com acumulado de 42,8 mm. Em Fortaelza, choveu 5 milímetros.

A Funceme também projeta boas chuvas para os próximos dias no Ceará. Conforme o órgão cearense, o prognóstico para amanhã (24) é "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva nas demais macrorregiões".

Na quarta-feira, dia 25, a Funceme prevê "alta possibilidade de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e baixa possibilidade de chuva nas demais macrorregiões".

Cidades inclusas no alerta :

Abaiara Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Alto Santo Antonina do Norte Ararendá Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barbalha Barro Barroquinha Boa Viagem Brejo Santo Camocim Campos Sales Canindé Cariré Caririaçu Cariús Carnaubal Catarina Catunda Cedro Chaval Choró Coreaú Crateús Crato Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Farias Brito Forquilha Frecheirinha Graça Granja Granjeiro Groaíras Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Iracema Irauçuba Itapiúna Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Martinópole Massapê Mauriti Meruoca Milagres Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Mucambo Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Orós Pacujá Parambu Paramoti Pedra Branca Penaforte Pereiro Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Reriutaba Saboeiro Salitre Santana do Acaraú Santana do Cariri Santa Quitéria São Benedito São João do Jaguaribe Senador Pompeu Senador Sá Sobral Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Tianguá Ubajara Umari Uruoca Varjota Várzea Alegre

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil