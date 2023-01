Farol do carro aceso na chuva? Saiba quando é necessário e valor da multa

O Ceará entrou na pré-estação e as primeiras chuvas do ano começaram a banhar diversas cidades do Estado. O novo tempo faz lembrar a obrigatoriedade de os veículos transitarem com farol baixo ligado durante dias de chuva.

A medida, de acordo com os órgãos de trânsito, ajuda a prevenir acidentes como colisões e atropelamentos. O uso da iluminação dá maior segurança não só para outros motoristas, mas também para pedestres e ciclistas, ao permitir que o carro seja percebido com mais facilidade.

Além dos dias de chuva, a nova Lei de Trânsito - Lei Nº 14.071/2020, que entrou em vigor em 2021 - prevê ainda que o condutor ligue os faróis baixos ao passar por túneis, neblina ou cerração (tipo de nevoeiro).

Quem descumprir a norma comete infração média e está sujeito à multa, de R$130,16, e pode ter 4 pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As regras estão no artigo 250 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Lembrando que os faróis devem permanecer acesos, independente do turno e de condições de chuva, por condutores de motocicleta, motoneta e ciclomotor. A infração pelo descumprimento também é de natureza média.

