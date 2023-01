Pode dirigir descalço? Saiba valor da multa por uso de calçado incorreto

Antes de entrar no carro ou subir na moto, é importante pôr um calçado confortável que não comprometa a utilização dos pedais do veículo.

Órgãos de trânsito alertam que condutores podem se acidentar pela perda de controle da direção decorrente do uso de acessórios sem aderência ao pé.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o condutor de utilizar calçados que não sejam firmes ou possam afetar o uso de pedais de freio, embreagem e acelerador.

A infração é de categoria média, custa R$130,16 e tira 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A orientação do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) é que o pé tenha conforto para apertar os pedais e evitar multas ou acidentes.

Chinelos, sandálias e rasteirinhas “não devem nunca serem adotadas no volante”, assim como “saltos e solados lisos também devem ser abolidos ao entrar no carro”, explica a entidade.

Mulheres que usam sandálias do tipo anabelas, plataformas e tamancos devem ficar atentas porque elas podem dificultar a avaliação da distância dos pedais e também a noção de força ao acioná-los.

O Observatório alerta ainda a possibilidade de eles se enroscarem nos pedais.

Já em dias de chuva, é importante utilizar calçados antiderrapantes.

Dirigir descalço

Não há proibição no CTB quanto à prática de dirigir ou pilotar com os pés descalços.

Porém, o ONSV considera que, em dias muito quentes, os pedais podem ficar superaquecidos e provocar desconforto principalmente em motociclistas, que apoiam os pés no asfalto.

Calçados permitidos

Tênis e sapatos

Ideais porque não escorregam, se fixam bem aos pés e são confortáveis. No entanto, modelos sociais e botas são mais rígidos e podem comprometer a mobilidade.

Sapatilhas

Aquelas de material maleável aderem ao pé e oferecem mais conforto.

Sandálias “papete”

Como se fixam aos pés, não comprometem a utilização dos pedais.

Calçados não recomendados

Chinelos

Chinelos de dedo, tamancos ou outros calçados que não envolvam os calcanhares podem escorregar dos pés.

Saltos

Tipos como anabela e agulha dificultam a flexão do tornozelo e impedem o calcanhar de encostar no chão. O salto também pode enroscar no tapete do veículo. O ideal é colocá-los só depois de chegar ao destino.

Sapatos de bico fino

Também não são adequados porque podem se enroscar mais facilmente nos pedais.



