Árvore cai e atinge carro que trafegava na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza

Uma árvore caiu e atingiu um carro, na noite dessa terça-feira (24), no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. À reportagem do Sistema Verdes Mares, testemunhas afirmaram que o motorista não ficou ferido na ocasião.

Ainda conforme os relatos, o veículo trafegava pela avenida Pontes Vieira, por volta das 22h, quando foi acertado pela árvore, que despencou sobre ele e parte da fiação elétrica de alta tensão instalada próxima à via.

Na noite dessa terça, Fortaleza registrou precipitação, somando um volume de 5,2 milímetros (mm), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Legenda: Vegetal atingiu parte da fiação elétrica instalada próxima à avenida Foto: Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e, com funcionários da Enel Distribuição Ceará, cortou e retirou os restos da árvore da avenida.

