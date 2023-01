Cinco voos para Fortaleza são desviados por conta de fortes chuvas

Pelo menos cinco aeronaves da companhia aérea Latam deixaram de pousar em Fortaleza por conta das fortes chuvas, no início da tarde desta terça-feira (24). Outros três aviões ficaram dando voltas em círculos no espaço aéreo até conseguirem descer.



O voo LA3726 deixou Belém (PA) para pousar em Fortaleza, no fim da manhã. No Flight Radar, plataforma de voos em tempo real, é possível ver que a aeronave fez vários círculos sobre o espaço aéreo na capital cearense. Em seguida, o voo tomou destino como pouso a cidade de Natal (RN).

Legenda: Voo de Belém (PA) desceria em Fortaleza, mas sofreu mudança de rota para Natal (RN) Foto: Reprodução/Flight Radar

O mesmo aconteceu com o voo LA3750, no início da tarde. A aeronave saiu de Natal (RN) com destino a Fortaleza, voou até costa do município de Beberibe e retornou ao aeroporto de origem.

Passageiros que saíram de Maceió também passaram pela mesma situação. O voo LA3748 saiu do estado com destino ao Ceará. Ao chegar próximo ao município de Redenção (CE), fez círculos no ar até tomar a decisão de pousar em Natal.

Outra aeronave afetada foi a do voo 3754. O avião deixou Vitória com destino a capital cearense. Ao chegar ao espaço de Morada Nova, o piloto fez círculos no espaço aéreo e tomou desvio para João Pessoa (PB).

Legenda: Voo do Rio de Janeiro (RJ) posaria em Fortaleza, mas rota foi desviada para João Pessoa (PB) Foto: Reprodução/Flight Radar

Um voo do Rio de Janeiro foi afetado, identificado como voo LA3746. O piloto também seguiu com pouso no Aeroporto de João Pessoa, Castro Pinto.

O voo LA 3304, vindo de São Paulo, se movimentou em círculos no espaço aéreo de Caucaia até conseguir pousar no Aeroporto de Fortaleza.

A Latam confirmou, por meio de nota, que alguns voos com pousos e decolagens em Fortaleza foram alternados para os aeroportos de Natal e João Pessoa e até cancelados devido a questões meteorológicas na capital cearense desta terça-feira.

"A companhia esclarece que esse é um fato totalmente alheio ao seu controle e que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos", disse a empresa em comunicado.

Aeroporto de Fortaleza diz que mudança de rota é uma decisão exclusiva do piloto

Em contato com o Aeroporto de Fortaleza, o equipamento informou, às 13h27, que o local permanece operacional para pousos e decolagens.

"Eventuais movimentos de órbita ou alternância para outros aeroportos são decisões exclusivas dos pilotos, de acordo com seu treinamento e aeronave", informou a direção do Aeroporto de Fortaleza em nota

