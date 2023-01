Preço da gasolina terá aumento de R$ 0,23 para distribuidoras, anuncia Petrobras

O preço médio da gasolina A teve novo reajuste pela Petrobras anunciado nesta terça-feira (24). O valor será repassado inicialmente para as distribuidoras, que comprarão o litro por R$ 3,31, saindo de R$ 3,08, um aumento de R$ 0,23.

Em anúncio, a Petrobras pontuou que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para comercialização nos postos, a companhia terá uma parcela de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

"Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio", justificou a Petrobras no mesmo anúncio.

Preço no Ceará

No Ceará, pela quarta semana consecutiva, o preço pago por consumidores e empresas cearenses já é o mais alto do combustível em todo o Brasil. Conforme a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), cujos dados foram coletados de 15 a 21 de janeiro, o litro médio nos postos do Ceará custa R$ 5,52.

Na mínima, a cotação no Estado é de R$ 4,79 e, na máxima, atinge R$ 5,79, uma diferença de R$ 1. Foram pesquisados preços em 115 postos cearenses na Capital e no interior.

