Gasolina no Ceará é a mais cara do Brasil pela 4ª semana seguida

Pela quarta semana consecutiva, os consumidores e empresas cearenses abastecem com a gasolina mais cara do Brasil. Conforme a mais recente pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), cujos dados foram coletados de 15 a 21 de janeiro, o litro médio nos postos do Ceará custa R$ 5,52.

O valor está quatro centavos abaixo do registrado na semana anterior, uma queda irrisória e insuficiente para tirar o mercado cearense do topo do indigesto ranking.

Na mínima, a cotação no Estado é de R$ 4,79 e, na máxima, atinge R$ 5,79, uma diferença de R$ 1. Foram pesquisados preços em 115 postos cearenses na Capital e no interior.

A média nacional, conforme a sondagem, é de R$ 4,98 para o litro da gasolina. Portanto, os cearenses estão pagando 54 centavos a mais. Na maioria dos estados, os revendedores estão operando com cotações abaixo de R$ 5, o que evidencia a disparidade dos valores observados no Ceará.

Os 10 estados com gasolina mais cara em 2023

Ceará: R$ 5,52 Bahia: R$ 5,45 Roraima: R$ 5,45 Acre: R$ 5,26 Rio Grande do Norte: R$ 5,17 Tocantins: R$ 5,17 Santa Catarina: R$ 5,15 Rondônia: R$ 5,11 Piauí: R$ 5,07 Espírito Santo: R$ 5,05

E o que explica tal desproporção? Não há resposta conclusiva. Especialistas apontam alguns fatores, como o fato de postos cearenses estarem adquirindo mais combustível de distribuidoras que não a Petrobras. Essas empresas vêm repassando reajustes, ao contrário da estatal.

Analistas avaliam que os preços da Petrobras para as refinarias estão defasados em torno de 14% em relação ao mercado internacional.

