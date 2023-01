Gasolina no Ceará teve a maior alta do Brasil nos 15 primeiros dias de janeiro

O Ceará foi o estado brasileiro em que o preço da gasolina mais subiu na primeira quinzena deste mês de janeiro, aponta levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas.

O aumento assinalado no mercado cearense no período foi de 6,75%, com o preço médio do litro ficando em R$ 5,75 — 36 centavos acima do valor registrado no fim de dezembro (R$ 5,39).

Em segundo lugar, aparece a Bahia (majoração de 6,41%) e em terceiro, o Amapá (5,99%).

Quedas

Em contrapartida, seis estados apresentaram queda de preços: Acre (-4,18%), Rondônia (-1,37%), Pernambuco (-1%), Maranhão (-0,98%), Paraná (-0,67%) e Paraíba (-0,20%).

Roraima (R$ 6,181) tem a gasolina mais cara do País. O Ceará é o terceiro colocado. Na outra ponta, a Paraíba (R$ 4,987) foi o estado com o combustível mais barato.

