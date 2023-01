O que esperar da CSP após venda para a Arcelormittal?

Após o aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para a compra da CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém) pela Arcelormittal, especialistas consultados por esta Coluna são unânimes em apontar que a aquisição tem grande potencial para gerar resultados frutuosos para a economia do Ceará.

O entendimento geral é que a chegada da companhia compradora deverá elevar consideravelmente o desempenho da siderúrgica cearense, que hoje é a empresa com maior impacto direto no PIB (Produto Interno Bruto) do Estado. Expansões na indústria e até diversificação na produção estão no radar para o futuro.

"Essa aquisição pode se tornar muito importante para o Ceará", projeta Luis Eduardo Barros, vice-presidente do Ibef (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças).

Jogando em casa

Legenda: Usina da Arcelormittal em Juiz de Fora (MG) Foto: Divulgação

Ele lembra que a CSP é uma sociedade composta pela Vale, uma mineradora, a Dongkuk, compradora de placas de aço, e a Posco, de engenharia. Portanto, a siderurgia não é a principal área de competência de nenhuma das três componentes da joint-venture. Já a Arcelormittal joga em casa neste ramo. É um player colossal na siderurgia global, presente em 160 países.

"A siderurgia não era bem o negócio delas (sócias). Perderam dinheiro, até por questões cambiais também. A Vale já declarou diversas vezes que não quer investir em siderurgia. Surgiu uma oportunidade, portanto, para a Arcelormittal. Com a Arcelormittal, podemos sonhar até com uma laminadora", diz Barros.

Uma unidade dessa natureza, sonho antigo do Ceará, poderia futuramente robustecer a indústria local com plantas sofisticadas, como montadoras de veículos e outras fábricas de grande porte, conforme o especialista.

"A CSP já está montada, inclusive, em um local de excelente logística. Isso vai ser muito positivo para a compradora", destaca.

Expansões

Para o economista Ricardo Coimbra, há perspectiva de novos investimentos e expansão na planta industrial, o que naturalmente fortaleceria ainda mais o Complexo do Pecém.

"A companhia já é hoje a que gera o maior resultado em exportações para o Ceará e, na medida em que esse novo dono tem uma visão de longo prazo, estruturada também com as suas demais operações, gera uma expectativa bem positiva em relação ao que pode agregar de valor na planta e nas outras atividades relacionadas. Outras empresas podem ser atraídas com essa possível expansão", prevê Coimbra.

ZPE

Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará (Zona de Processamento de Exportação), na qual a CSP está instalada, também está otimista com as possíveis repercussões da aquisição.

"A Arcelormittal é uma das maiores empresas do mundo, líder global na produção de aço, e está adquirindo uma siderúrgica extremamente moderna, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém. Dessa forma, a nossa expectativa é bastante positiva, pois a CSP estará nas mãos de uma empresa que tem a siderurgia no DNA", comenta a esta Coluna.

Ele diz esperar que a empresa amplie as atividades dentro da ZPE. "Temos área para isso", ressalta. Para Neves, há potencial para que a companhia se torne ainda mais competitiva no mercado mundial, "utilizando os benefícios oferecidos pela ZPE Ceará e toda a logística integrada com o Porto do Pecém".

"Recebemos com satisfação essa decisão do Cade e esperamos que a Arcelormittal tenha um campo fértil aqui no Ceará, contribuindo, cada vez mais, para o desenvolvimento do nosso Estado", conclui o executivo.

