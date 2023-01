Venda da CSP para a Arcelormittal é aprovada pelo Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a Arcelormittal. O valor informado foi de US$ 2,2 bilhões.

O parecer foi emitido pela autarquia na noite desta quarta-feira (11). No documento, a Superintendência do Cade pontua "que os elementos relativos às importações e à rivalidade no mercado nacional de placas de aço possibilitam afastar a probabilidade de exercício de poder de mercado pelas requerentes, no cenário pós-operação".

Na avaliação, o Cade destaca ainda que as siderúrgicas CSN e Gerdau, bem como os demais relaminadores consultados no teste de mercado, consideram que as placas de aço são produtos relativamente homogêneos, sendo que os artigos semiacabados ofertadados pela CSP e a Arcelormittal "não apresentam características ou especificidades que impeçam sua substituição por produtos similares de outros fornecedores".

Participação de mercado

Conforme o Cade, a CSP e a Ternium são os dois principais ofertantes de placas de aço no mercado nacional, com participação 30% a 40% e 50% a 60%, respectivamente, em 2021. Todas as demais siderúrgicas (ArcelorMittal, CSN, Gerdau e Usiminas) responderam por menos de 10% de participação do mercado nacional de placas de aço. Os números precisos são de acesso restrito ao Cade, que divulga apenas as margens supracitadas.

A aquisição havia sido anunciada em julho de 2022 e gerou forte repercussão no setor siderúrgico.

A CSP é a quarta maior indústria siderúrgica do planeta. Emprega 22 mil pessoas direta e indiretamente e constitui um impacto expressivo no Produto Interno do Bruto (PIB) e nas exportações cearenses.

Sobre a Arcelormittal

A Arcelormittal é uma gigante mundial da siderurgia com clientes em 160 países e mais de 190 mil funcionários.

Está listada nas Bolsas de Valores de Nova Iorque, Amsterdam, Paris, Luxemburgo e também nas bolsas espanholas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência.

No Brasil, atua na produção de aços e dispõe de capacidade instalada de 12,5 milhões de toneladas anuais, com indústrias em seis estados e 16 mil empregados.

