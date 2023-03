Cearense reencontra na França filha dada para adoção há 31 anos

Um sonho que teve de ser interrompido há 31 anos vai ser retomado pela cearense Francineide Santos Gomes, de 56 anos, neste próximo fim de semana. Graças ao sobrinho, o administrador Jean Vasconcelos, 28, ela vai reencontrar a filha dada para adoção. Só que desta vez, na França, pois a menina foi adotada por um casal de franceses que estava em Fortaleza à época.

Após esforços de Jean, que localizou a prima e custeou as passagens após mais de um ano de planejamento, Dona Neide e ele estão na Europa para o momento especial. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o jovem relatou a emoção da tia e a importância desse "recomeço".

"Na época ela não tinha condições de criar essa filha e ter uma família, pois tinha uma relação conturbada com os pais, além de não ter como sustentar a menina. Ela decidiu colocar a filha para adoção como uma forma da bebê parar de passar por aquele sofrimento", explicou o cearense.

Encontro pelas redes sociais

O sofrimento da menina, batizada Liliana, hoje com 32 anos, pode ter sido amenizado. O de Neide, porém, começou naquele momento em que entregou a filha ainda pequena para adoção. De lá para cá foram anos e anos pensando na filha e em como ela estava.

"Em 2018, começamos uma pesquisa usando o nome de batismo dela, que é Liliana Caraúba, um nome de origem indígena, daí encontramos um perfil no Facebook com nome francês e com o nome brasileiro entre parênteses. Ela não escondeu quem ela era", conta Jean.

O primeiro contato foi difícil, uma vez que o sobrinho de Neide teve de mandar várias mensagens e comentar em publicações até chamar a atenção da prima. Foram várias mensagens trocadas entre ele e a prima e, claro, da francesa com a mãe.

Embarque sonhado

Sobrinho e tia pousaram em Roma, na Itália, na madrugada desta terça-feira (14), onde curtirão alguns dias de passeio antes do grande dia.

Legenda: Família está postando atualizações da viagem tão sonhada nas redes sociais Foto: Reprodução

Agora, mais de três décadas depois, o grande (re)encontro está marcado para o domingo (19), na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris. O planejamento foi tanto no Brasil quanto na França, pois Liliana, que foi rebatizada de Lucile Gaudet, mora longe da capital francesa.

Nas redes sociais, onde Jean encontrou a prima, a históra viralizou. "Não tinha como não ser ela. Entrei em contato, comentei todas as fotos dela, achei outros parentes e mandei mensagem também. Pediram provas e mandei as fotos da minha tia com ela ainda bebê. Desde então estamos em contato e agora estamos embarcando rumo à Europa pra conhecê-la", avisou Jean no Twitter, em uma publicação com mais de 77 mil curtidas.

