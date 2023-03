Chuva intensa em Fortaleza deixa ruas alagadas e provoca alertas de desabamento; veja imagens

A forte chuva registrada entre a manhã e o começo da tarde desta terça-feira (14) provocou um desabamento e grandes alagamentos em diversos pontos de Fortaleza. A reportagem do Sistema Verdes Mares apurou que uma residência localizada na rua Leonardo Mota, no Dionísio Torres, chegou a desabar por volta de meio-dia.

Conforme moradores da região que viram o desmoronamento, a estrutura da casa já estava comprometida e seria demolida para uma nova construção. A Defesa Civil foi acionada sobre o caso.

Cinco bairros têm risco de desabamento

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, das 7h da manhã até o meio-dia, houve cinco ocorrências, todas de risco de desabamento, nos bairros Cajazeiras, Cristo Redentor, Fátima, Jacarecanga e Jardim América. O órgão informou que, apesar da intensidade das precipitações, não há vítimas e nem famílias desabrigadas.

O pluviômetro da Defesa Civil registrou no Centro da Cidade 71 milímetros e, no Castelão, 32,2 mm. Já em relação a todo o Ceará, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que o município de Granjeiro teve 139,2 mm, sendo a maior do Estado nesta terça.

Veja fotos

Legenda: Os bairros Centro e Dionísio Torres registraram chuvas durante toda a manhã Foto: Kid Júnior

Legenda: Pedestres também enfrentaram dificuldades para se locomover durante as fortes chuvas em Fortaleza Foto: Kid Júnior

Legenda: Motociclistas tiveram que enfrentar ruas alagadas na manhã desta terça (14) Foto: Kid Júnior

Legenda: Carros, pedestres e motociclistas passam por avenida alagada na Capital Foto: Kid Júnior

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que, neste momento, não há necessidade de bloqueios por conta dos alagamentos. No começo desta tarde, foram liberadas interdições implementadas no cruzamento das vias Almirante Barroso com Almirante Jaceguai e Heráclito Graça com Ildefonso Albano.

Previsão de chuvas

Conforme a previsão da Funceme, a tendência é de precipitações em todas as macrorregiões do Ceará até, pelo menos, quarta-feira (15).

Para hoje e quarta, a fundação diz que os maiores acumulados esperados são para o sul, oeste e faixa litorânea do Ceará.