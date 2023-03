Tubarão-tigre fêmea de 3 metros morre após ser 'pescada' perto de Jericoacoara, no Ceará

Ao aportarem num trecho entre a praia do Preá e a praia de Jericoacoara, no litoral Oeste, na manhã deste sábado (11), pescadores cearenses se surpreenderam com um tubarão-tigre de cerca de 3 metros de comprimento preso na rede, junto a outros peixes.

O caso ocorreu próximo à Árvore da Preguiça, um dos cartões-postais do Parque Nacional de Jericoacoara. O animal "pescado" foi abatido e virou atração em terra, tendo imagens compartilhadas em redes sociais.

De acordo com Vicente Faria, professor do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC), o espécime é fêmea e provavelmente estava na transição de jovem para adulta.

O tubarão-tigre é um habitante natural da costa cearense e pode chegar a 5 metros de comprimento, explica o pesquisador.

O apelido “tigre” foi dado devido às manchas pretas que esse animal possui no corpo quando jovem. À medida que vai envelhecendo, permanece apenas com uma coloração cinza.

Legenda: Marcas características do tubarão-tigre ainda na juventude Foto: Reprodução/Redes sociais

Importância para o meio ambiente

Embora o tubarão-tigre não esteja ameaçado de extinção, predadores como ele são essenciais para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos, já que ajudam a controlar as populações de outros animais.

A pesca do tubarão é uma das principais causas para a redução de seu contingente, e o consumo humano - tanto da carne quanto das barbatanas - é uma séria ameaça.