10 cidades com maiores chuvas no Ceará têm precipitações de mais de 100 milímetros; veja lista

A quadra chuvosa continua intensa no Ceará, neste mês de março: nas últimas 24h, mais de 130 municípios registraram precipitações. Nas 10 cidades com maiores chuvas, os acumulados ultrapassam 100 milímetros (mm).

Entre 7h de domingo (26) e 7h desta segunda-feira (27), a maior chuva foi registrada no município de Milhã, no centro do Estado, com acumulado de 130 mm. Crato e Milagres, na Região do Cariri, aparecem em seguida, com 127 mm e 121 mm.

Os dados são da Funceme, atualizados até as 8h50 desta segunda-feira (27).

10 maiores chuvas do Ceará

Milhã - 130 mm

Crato - 127 mm

Milagres - 121 mm

Solonópole - 120 mm

Piquet Carneiro - 118 mm

Porteiras - 116 mm

Barro - 110.4 mm

Senador Pompeu - 105 mm

Missão Velha - 103 mm

Acopiara - 103 mm

Em todo o mês, até agora, as cidades de Camocim e Uruburetama têm a maior média acumulada de chuvas do Estado: a primeira com 540 mm, a segunda com 539.6 mm. Os valores estão 69% e 92,3% acima da média prevista para março inteiro, respectivamente.

10 cidades com mais chuvas em março (até dia 26)

Camocim - 540 mm

Uruburetama - 539.6 mm

Ubajara - 523.5 mm

Horizonte - 446.9 mm

Reriutaba - 421.7 mm

Barreira - 416.8 mm

Itapipoca - 415.2 mm

Cariré - 409 mm

Cascavel - 402.2 mm

Miraíma - 390.3 mm

A previsão para os próximos dias no Ceará é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, de acordo com a Funceme. O cenário deve se repetir até quarta-feira (29).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil