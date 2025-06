Operador de caixa é executado dentro de supermercado, no Interior do Ceará

Um homem que trabalhava como caixa de supermercado foi vítima de homicídio por disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (16), em Cariré — distante 265 km da capital cearense. Em vídeos registrados pelo circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial é possível observar a chegada e saída do criminoso ao lado de um comparsa.

O atirador aparece nas imagens vestido com a blusa da farda de uma empresa. Logo atrás dele, um segundo homem com vestes pretas o acompanha. Os dois passam pelo segurança do supermercado que conversa com uma pessoa na calçada do supermercado.

Após entrar no estabelecimento, o homem de azul puxa uma arma e efetua dois disparos contra o operador de caixa. Os demais funcionários saem correndo para dentro do supermercado, enquanto a dupla foge do local em um carro.

Ao perceber a ação do atirador, o segurança também, mas ele acabou sendo atingindo por um disparo em uma das pernas.

Quem era a vítima?

Segundo apuração da TV Verdes Mares, a vítima foi identificada sendo Josiel Alves Tabosa, de 19 anos, sem antecedentes criminais. O estabelecimento Serve Bem Atacarejo publicou nota de pesar nas redes sociais.

Legenda: Atacarejo publicou nota de pesar Foto: Reprodução

O segurança foi socorrido para o Hospital Municipal de Cariré e depois levado para Santa Casa de Sobral, onde passou por cuidados médicos e já recebeu alta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio doloso.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local do crime. As investigações acerca do caso estão a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, que realiza oitivas e diligências para elucidar as informações, bem como identificar e capturar os suspeitos.