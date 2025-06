'Cartel' dos provedores de internet: 15 empresários ligados ao Comando Vermelho são presos no Ceará

Quinze empresários do ramo de provedores de internet e ligados à facção carioca Comando Vermelho (CV) foram presos na quarta fase da Operação Strike, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). As capturas aconteceram em Fortaleza, principalmente em bairros como Pirambu e Jacarecanga, e na cidade de Caucaia. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa concedida pela Polícia Civil na manhã desta terça (17).

O grupo vinha atuando em uma espécie de 'cartel'. Segundo o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, "eles se articulavam para manter um preço único de prestação de serviço e também ajudavam a indicar quais equipamentos deveriam ser destruídos para intimidar as outras operadoras a se afastar e não prestar mais serviços naquela localidade".

Os nomes dos detidos não foram divulgados

No total, 19 suspeitos foram detidos nesta quarta fase. Outros três seguem foragidos, com informações de que estão escondidos em comunidades do Rio de Janeiro e com função de liderança, determinando ataques a provedores registrados no Ceará desde o início deste ano.

37 MANDADOS De busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais nesta terça-feira (17)

Dentre o material apreendido estão oito armas de fogo, incluindo armas registradas em nomes de Colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (Cacs).

Além das prisões, foram bloqueadas contas de 21 suspeitos, totalizando R$ 5,2 milhões.

MONOPÓLIO DA INTERNET

Em coletiva de imprensa, o diretor-adjunto da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Drco), Alisson Gomes, destacou que os alvos desta fase da 'Operação Strike' tentaram monopolizar o mercado da internet no Ceará.

Legenda: Armas de fogo e dinheiro foram apreendidos com os suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho Foto: Divulgação/ PCCE

"Essas pessoas estavam comprometidas em maior ou menor grau e se beneficiando financeiramente deste momento de instabilidade", disse o delegado.

Luís Rodrigues, adjunto da Drco, acrescentou que parte dos presos já tinham sido alvo em outra fase da operação porque estavam com provedores irregulares: "eles se organizaram, muitos realizaram cadastro na Anatel, mas na análise foi identificado que tinham conduta de associação por crime organizado".

Somadas as quatro fases, desde março de 2025 já foram capturados pelo menos 60 suspeitos pelos ataques aos provedores de internet no Ceará.

Série de ataques a operadoras de internet

As extorsões e expulsões de operadoras de internet, promovidas pela facção Comando Vermelho, se intensificaram no mês de março de 2025 e resultaram em uma série de ataques criminosos às empresas, em Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no Interior do Estado.

Veículos das empresas foram incendiados, lojas foram invadidas e também incendiadas, postes foram danificados e fios, cortados, nas ações criminosas. Pelo menos dez empresas do ramo decidiram fechar as portas, devido às ameaças e aos ataques.

