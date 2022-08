Líder comunitário é morto a tiros em assalto em Cariré, Interior do Ceará

O líder comunitário e comerciante Valderir Gomes Matias, morreu nessa segunda-feira (1º) após reagir a um assalto no município de Cariré, Interior do Ceará. O homem de 48 anos era atuante na comunidade do distrito de Juré, e sua morte fez a Prefeitura decretar luto oficial de três dias.

Legenda: A Prefeitura soltou nota sobre o falecimento nas redes sociais Foto: Reprodução

"Nos solidarizamos com todos os amigos e familiares neste momento de profunda tristeza", a nota é assinada pelo prefeito Antônio Martins.

Valderir, que era comerciante, teria sofrido o assalto dentro de seu estabelecimento comercial. Ele foi sepultado nesta terça-feira (2) no município de Reriutaba.