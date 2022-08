Policial Militar de 40 anos é assassinado a tiros em Brejo Santo

Um policial militar identificado como Cleciano Alves Vasconcelos, de 40 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (1º) em Brejo Santo, na Região do Cariri.

O agente de segurança foi alvejado em frente a um estabelecimento comercial próximo a sua residência. Cleciano chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as polícias Militar e Civil ainda "realizam diligências no intuito de identificar os suspeitos, bem como elucidar a motivação do fato".

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Brejo Santo.

Denúncias

Informações que contribuam com as investigações podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3553-5290, da Delegacia Regional de Brejo Santo. Também recebem denúncias o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS e (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.