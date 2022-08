Homem é preso por suspeita de matar ex-companheira em Juazeiro do Norte

Um homem foi preso por suspeita de matar a ex-companheira, de 27 anos, no último domingo (31), em Juazeiro do Norte. Ele teria cometido o crime e, logo depois, chamado a polícia informando que ela misturou remédios com álcool.

Exames periciais, no entanto, constataram que a mulher possuía diversas lesões no corpo, todas incompatíveis com suicídio, incluindo no fígado e o pescoço quebrado.

Delegacia da Mulher investiga o crime

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o procedimento foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, que seguirá a cargo das investigações.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR