PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

Sigla liberal realizou convenção partidária nesta terça-feira (22).

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 16:18 (Atualizado às 16:55)
capa da noticia
Legenda: Convenção do PL resolveu disputa interna entre Alcides Fernandes e Priscila Costa por indicação ao Senado.
Foto: Kid Jr./SVM | Érika Fonseca/CMFor.

A convenção partidária do Partido Liberal (PL) confirmou a indicação do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) como candidato ao Senado Federal, enquanto a vereadora Priscila Costa (PL) disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. O evento partidário ocorreu ao longo do dia desta quarta-feira (22). 

A informação foi confirmada pelo presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes, ao PontoPoder. A reportagem também buscou Priscila Costa para mais detalhes, mas ainda não houve retorno.

A oficialização representa a saída de Priscila Costa da disputa interna pela indicação ao Senado e encerra o impasse que vinha se arrastando desde o ano passado. Enquanto Alcides Fernandes havia sido lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em maio de 2025, a possível postulação de Priscila Costa foi oficializada em setembro do ano passado, com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Contudo, o PL Ceará entrou na chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB), candidato ao Governo do Estado, e resolveu indicar apenas o nome de Alcides Fernandes, pai do André. O parlamentar lançou a pré-candidatura em 10 de julho, com a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.

Veja também

Imagem da notícia: PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará
PontoPoder

PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará
Imagem da notícia: Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho
PontoPoder

Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho

Por outro lado, Priscila Costa ainda sustentava a pré-candidatura ao Senado com apoio de Michelle. A ex-primeira-dama tem feito, inclusive, críticas constantes à aliança do PL Ceará com Ciro Gomes, ao defender o apoio ao senador Eduardo Girão (Novo), outro pré-candidato ao Palácio da Abolição.

CONVENÇÃO

Logo após a convenção desta quarta, o PL Ceará deve divulgar um comunicado oficial sobre a chapa e a lista de candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa, o que inclui Frota Neto, esposo de Priscila Costa, como candidato a deputado estadual.  

A agenda de hoje tem caráter burocrático, com os postulantes assinando as fichas do partido para oficializar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Por sua vez, a convenção festiva da chapa majoritária de Ciro Gomes está programada para 1º de agosto, com a participação do PL como membro da aliança.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos Pessoas/jair bolsonaro Instituicões e Partidos/Partidos Políticos Instituicões e Partidos/assembleia legislativa do ceará Sociedade e Saúde/poder legislativo

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal
PontoPoder

PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

Sigla liberal realizou convenção partidária nesta terça-feira (22).

Marcos Moreira

Há 37 minutos

Imagem da notícia Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista
PontoPoder

Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

Equipe da parlamentar confirmou que ela irá se ausentar de compromissos públicos até que haja a recuperação.

Bruno Leite

Há 40 minutos

Imagem da notícia Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga
PontoPoder

Prefeito denuncia invasão de telões em Ubajara (CE) com conteúdo pornográfico; Polícia investiga

Segundo o prefeito, painéis instalados em praças públicas foram desligados assim que a intercorrência foi identificada.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Prefeito e vice de Cariré (CE) são alvos de ameaça criminosa; PM prende suspeitos
PontoPoder

Prefeito e vice de Cariré (CE) são alvos de ameaça criminosa; PM prende suspeitos

Autores de intimidações seriam membros de facção criminosa com atuação na região.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Série Berço Político: Eduardo Girão recorda atuação no futebol e dia trágico que o levou à política
PontoPoder

Série Berço Político: Eduardo Girão recorda atuação no futebol e dia trágico que o levou à política

Os episódios são publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Igor Cavalcante

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Aliados de Elmano preparam estratégia específica para a disputa em Fortaleza
Opinião

Aliados de Elmano preparam estratégia específica para a disputa em Fortaleza

Evandro Leitão será o coordenador da campanha no maior e mais difícil colégio eleitoral do Estado
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Saiba como está a disputa pré-eleitoral para Governo e Senado nos estados do Nordeste em 2026
PontoPoder

Saiba como está a disputa pré-eleitoral para Governo e Senado nos estados do Nordeste em 2026

Confira a lista completa e atualizada com os nomes que disputarão as eleições.

Bruno Leite

22 de Julho de 2026

Imagem da notícia Prefeitura de Quixeramobim é denunciada por gastos com Carnaval de 2024 durante estiagem
PontoPoder

Prefeitura de Quixeramobim é denunciada por gastos com Carnaval de 2024 durante estiagem

Ação foi apresentada pelo MPCE com um pedido de indenização por danos morais coletivos; prefeito diz que ato é "injusto".

Ingrid Campos

21 de Julho de 2026

Imagem da notícia Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho
PontoPoder

Lula vai participar da convenção partidária do PT em Fortaleza, no dia 31 de julho

Evento vai ser realizado no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz.

Bruno Leite

21 de Julho de 2026

Imagem da notícia Deputados Agenor Neto e Davi de Raimundão saem de licença em ‘rodízio’ do MDB por suplentes na Alece
PontoPoder

Deputados Agenor Neto e Davi de Raimundão saem de licença em ‘rodízio’ do MDB por suplentes na Alece

Audic Mota e Felipe Aguiar assumem cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará pelo período de 120 dias.

Marcos Moreira

21 de Julho de 2026