PL Ceará confirma Alcides Fernandes como candidato ao Senado e Priscila Costa para deputada federal

A convenção partidária do Partido Liberal (PL) confirmou a indicação do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) como candidato ao Senado Federal, enquanto a vereadora Priscila Costa (PL) disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. O evento partidário ocorreu ao longo do dia desta quarta-feira (22).

A informação foi confirmada pelo presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes, ao PontoPoder. A reportagem também buscou Priscila Costa para mais detalhes, mas ainda não houve retorno.

A oficialização representa a saída de Priscila Costa da disputa interna pela indicação ao Senado e encerra o impasse que vinha se arrastando desde o ano passado. Enquanto Alcides Fernandes havia sido lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda em maio de 2025, a possível postulação de Priscila Costa foi oficializada em setembro do ano passado, com aval da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Contudo, o PL Ceará entrou na chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB), candidato ao Governo do Estado, e resolveu indicar apenas o nome de Alcides Fernandes, pai do André. O parlamentar lançou a pré-candidatura em 10 de julho, com a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República.

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Por outro lado, Priscila Costa ainda sustentava a pré-candidatura ao Senado com apoio de Michelle. A ex-primeira-dama tem feito, inclusive, críticas constantes à aliança do PL Ceará com Ciro Gomes, ao defender o apoio ao senador Eduardo Girão (Novo), outro pré-candidato ao Palácio da Abolição.

CONVENÇÃO

Logo após a convenção desta quarta, o PL Ceará deve divulgar um comunicado oficial sobre a chapa e a lista de candidatos do partido à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa, o que inclui Frota Neto, esposo de Priscila Costa, como candidato a deputado estadual.

A agenda de hoje tem caráter burocrático, com os postulantes assinando as fichas do partido para oficializar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Por sua vez, a convenção festiva da chapa majoritária de Ciro Gomes está programada para 1º de agosto, com a participação do PL como membro da aliança.