Ciro acena a Renan Santos e Caiado em meio a impasse de palanque presidencial no Ceará

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), candidato ao governo do Ceará, sinalizou a possibilidade de apoiar os presidenciáveis Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão). A declaração ocorre em meio ao impasse do palanque presidencial no estado, após o deputado federal Aécio Neves (PSDB) ficar fora da disputa.

No último sábado (18), Ciro Gomes foi questionado sobre as definições em relação à disputa presidencial, durante entrevista ao portal News Cariri. O candidato respondeu, então, que a posição ainda será definida internamente no partido, ao lado do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

“Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos, me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros, também, enfim, é uma possibilidade, mas nós vamos ter que fazer isso juntos” Ciro Gomes Candidato ao Governo do Ceará pelo PSDB

Ciro Gomes vinha citando o apoio a Aécio Neves como automático, já que o deputado preside o partido tucano a nível nacional. A candidatura do parlamentar era vista como uma forma de resolver, em tese, a equação do palanque presidencial no Ceará, mas não avançou. O próprio ex-ministro chegou a ser cogitado para a disputa, mas decidiu concorrer ao Palácio da Abolição.

Em paralelo, o ex-ministro vem buscando se distanciar da ligação com o senador Flávio Bolsonaro (PL). A candidatura de Ciro conta com o apoio da legenda liberal no Ceará, incluindo a postulação de Alcides Fernandes (PL) ao Senado na chapa majoritária do tucano, mas a aliança não prevê apoio na esfera federal.

Ainda na entrevista do último sábado, Ciro reforçou essa posição, ao afirmar que a “eleição do Ceará é ao redor do assunto Ceará”.

“Hoje o nosso senador senador Alcides vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Mauro Benevides, que coordena o meu programa de governo, é vice-líder do Lula, vota no Lula, e está tudo certo, não tem problema nenhum”, pontuou.

MICHELLE BOLSONARO CRITICA CIRO

A nova manifestação sobre a disputa federal virou alvo de críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem externado constantemente o descontentamento com a aliança do PL Ceará com Ciro Gomes, gerando uma crise até mesmo com Flávio Bolsonaro.

Em postagem sobre a declaração de Ciro nas redes sociais, Michelle fez um comentário reprovando a coalização com o ex-ministro e chegou a chamar a direita do Ceará de “vendida”.

“Choca? Não! Só não viu quem não quis, por causa do velho ‘toma lá, dá cá’. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida” Michelle Bolsonaro Ex-primeira-dama

A afirmação de Michelle é mais um capítulo da relação de Ciro com o PL, que encontra resistência em alguns nomes do partido, embora tenha o apoio do presidente estadual da legenda, o deputado federal André Fernandes (PL).

Em novembro de 2025, Michelle chamou de "precipitada" a aliança do PL com Ciro e defendeu apoio ao senador Eduardo Girão (Novo), também pré-candidato ao Governo do Ceará. As articulações entre a legenda e o tucano chegaram a ser suspensas em dezembro, mas a aliança foi confirmada em maio deste ano.

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RENAN SANTOS ELOGIA CIRO

Por outro lado, a declaração de Ciro animou o empresário paulista Renan Santos, confirmado pelo Partido Missão como candidato à Presidência da República nesta segunda-feira (20). Além de ser o líder da legenda em nível nacional, ele também é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL).

“Ciro Gomes é inteligentíssimo. Fico lisonjeado e animado com sua declaração”, escreveu em postagem no X (antigo Twitter), ao respostar o vídeo da fala do ex-ministro.

Renan Santos esteve, inclusive, no Ceará na semana passada. Em Fortaleza, o candidato participou de um entrevista em um canal de vídeos de humor e gravou materiais para as redes sociais em locais da Capital, como no Vila Velha, que ele chamou de bairro “fantasma”, ao citar casos de expulsões de moradores devido a disputas de território pelas facções criminosas.

Por outro lado, Ronaldo Caiado desconversou sobre um eventual apoio a Ciro Gomes, durante passagem por Fortaleza para participar da PEC Brasil, em junho. "Eu não vim aqui com essa finalidade (de apoio ao Ciro). Eu converso com todas as pessoas que são meus amigos, ex-colegas do Parlamento brasileiro", disse Caiado, durante entrevista no evento.

Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, o político reforçou que respeita as articulações locais e que seguirá as decisões da cúpula estadual do PSD, sob o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, que integra a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT).