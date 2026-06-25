Ronaldo Caiado desconversa sobre apoio a Ciro e diz que terá 'palanque com o PSD' no Ceará

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), desconversou sobre um eventual apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. De passagem por Fortaleza nesta quinta-feira (25) para participar da PEC Brasil, o ex-governador reforçou que respeita as articulações locais e que seguirá as decisões da cúpula local do PSD, comandada pelo ex-vice-governador Domingos Filho.

"Eu não vim aqui com essa finalidade (de apoio ao Ciro). Eu converso com todas as pessoas que são meus amigos, ex-colegas do Parlamento brasileiro", disse.

O político, no entanto, evitou responder diretamente sobre as tratativas do PSD para integrar a chapa majoritária do governador Elmano de Freitas (PT), o que poderia colocar o partido em um palanque de oposição ao tucano. "Eu respeitarei, como em todo estado, a decisão do PSD no Estado. Essa decisão caberá ao PSD", reforçou.

O goiano ressaltou a boa relação que mantém com Ciro e também com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Ex-aliados, o petista e o tucano integram lados opostos da política cearense.

"Tenho um bom relacionamento também com o Camilo, que foi o ministro de Estado e que reconheceu o avanço de Goiás na área da educação. Isso são visitas da parte política, eu respeito a parte partidária, a parte partidária ele tem as alianças dele e nem por isso eu deixei de conversar com ele sobre os problemas da economia do País", afirmou Caiado.

Legenda: Ronaldo Caiado ao lado de Domingos Filho na PEC Brasil. Foto: Bruno Leite.

Palanque nacional do PSD

Além de Caiado, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também participou da agenda na Capital cearense. Ele reforçou que o foco do partido é consolidar a pré-candidatura do ex-governador de Goiás ao Palácio do Planalto e indicou que a direção nacional não pretende interferir nas alianças construídas pelos diretórios estaduais.

"O PSD do Ceará tem uma identidade muito forte com o PSD nacional e nós sabemos das circunstâncias locais, dos compromissos que eles têm e as parcerias. Não há nenhum estresse nessa relação", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de Ciro Gomes integrar o palanque de Caiado no Ceará, Kassab reafirmou que o ex-governador fará campanha presidencial ao lado do PSD cearense, mas voltou a destacar a autonomia do diretório estadual.

Palanque do PSD no Ceará

Também presente no evento, Ciro Gomes retribuiu os elogios de Caiado e destacou sua experiência administrativa.

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"Somos amigos há mais de 30 anos. Fomos colegas deputados. Tenho uma enorme admiração. De todos os pré-candidatos, é o que acumula melhor experiência de gestão, pelo trabalho que fez em educação, segurança pública e saneamento das contas públicas", disse.

Ao ser questionado sobre uma possível adesão do PSD à oposição, Ciro voltou a defender uma aliança ampla. "Aqui cabe todo mundo que quiser libertar o Ceará", concluiu.