Aliados de Elmano preparam estratégia específica para a disputa em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), será o coordenador da campanha de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) na Capital. O gestor vai comandar os trabalhos de mobilização dos aliados no maior colégio eleitoral do Ceará.

Com 1,7 milhão de eleitores aptos a irem às urnas, Fortaleza é o maior colégio eleitoral do Estado e, para os concorrentes, o território político mais difícil a ser conquistado na batalha eleitoral que se aproxima.

25% é o que o eleitorado de Fortaleza representa no total do Estado

O exemplo da complexa dinâmica da Capital está na eleição de 2024. Na oportunidade, Evandro venceu André Fernandes (PL) em uma disputa acirrada, tendo maioria de pouco mais de 10 mil votos. Nos bastidores, aliados do prefeito e do governador traçam estratégia sabendo que é um embate que não admite erros.

Além disso, é onde a oposição ao governo é mais forte entre os municípios cearenses e concentra boa parte do poderio político e econômico do Estado.

Maioria na Câmara Recentemente, Evandro e o presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB), levaram a reuniões com o governador, pré-candidato à reeleição, um grupo de 34 vereadores: 35, contando o próprio presidente da Casa.

Comando geral

A coordenação geral da campanha de Elmano está nas mãos do ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira. No início desta semana, ele anunciou o ex-deputado estadual Artur Bruno (PT) como coordenador do plano de governo do pré-candidato.