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Capitão Wagner nega rumores e diz que União Progressista fica na oposição

Indicação de Roberto Cláudio para a chapa majoritária de Ciro Gomes, por exemplo, foi alinhada com o comando nacional, diz ele

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:47)
Inácio Aguiar
Legenda: Capitão Wagner vai comandar a convenção estadual da federação União Progressista no próximo domingo (26)
Foto: Ismael Soares

O presidente da Federação União Progressista no Ceará, Capitão Wagner, negou qualquer possibilidade de adesão do grupo à chapa do governador Elmano de Freitas (PT). Em contato com esta Coluna, o dirigente classificou como ‘especulação’ os rumores que circularam nos últimos dias, na reta final da definição das chapas que vão disputar o Governo do Estado. "Está tudo acertado. Não tem mudança nenhuma", afirmou. 

Os rumores ganharam força após a decisão do comando nacional da federação, que reúne União Brasil e Progressistas, de não apoiar Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial e liberar as composições estaduais.  

Nos bastidores, a leitura era que a liberação poderia abrir caminho para uma reacomodação no Ceará, onde a federação está posicionada ao lado da chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB). Wagner, entretanto, descarta a hipótese.

O grupo tem opositores, mas também aliados do governador Elmano de Freitas. Os presidentes dos dois partidos, União Brasil e Progressistas, Moses Rodrigues e AJ Albuquerque, respectivamente, são governistas.

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Alerta no comando nacional 

Segundo apurou esta Coluna, com fontes ligadas ao comando nacional das legendas, houve recentemente uma preocupação da cúpula com a eleição de deputados federais no Estado.  

Nas primeiras conversas de parceria, ainda no início deste ano e antes mesmo da confirmação da federação, a perspectiva era de que o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio disputasse uma vaga na Câmara dos Deputados com o objetivo de fortalecer a chapa. Ele acabou, porém, anunciado como candidato a vice-governador na chapa de Ciro. 

Nas tratativas iniciais, havia uma perspectiva de eleger 4 ou 5 deputados federais pela federação no Ceará. A possibilidade de não alcançar esse número acendeu o alerta.

As mesmas fontes, entretanto, avaliam que não deve haver mudança de orientação no Estado em relação ao apoio a Ciro Gomes. 

Sobre o assunto, Wagner afirmou que a ida de Roberto Cláudio para a chapa majoritária foi devidamente combinada com o comando nacional das siglas. 

Convenção no domingo 

 A convenção partidária da federação está marcada para o próximo domingo, dia 26. O ato deve confirmar Roberto Cláudio como candidato a vice-governador e o próprio Wagner como candidato ao Senado.

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