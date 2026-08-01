Como fica a Vice-Prefeitura de Fortaleza caso Gabriella Aguiar seja eleita?

A indicação de Gabriella Aguiar (PSD) à Vice-Governadoria na chapa de Elmano de Freitas (PT) levantou uma dúvida: se ela for eleita, quem assume a Vice-Prefeitura de Fortaleza?

A resposta é simples: ninguém. O cargo fica vago.

Durante a campanha

Nada muda até dezembro. A legislação eleitoral permite que vice-prefeito dispute outro cargo preservando o mandato, desde que, nos seis meses anteriores ao pleito, não tenha sucedido nem substituído o titular.

Se for eleita

A posse como vice-governadora ocorreria em 1º de janeiro de 2027. Como o ordenamento jurídico brasileiro não admite o exercício simultâneo de dois mandatos eletivos, a assunção do cargo estadual implica o afastamento definitivo do municipal.

O cargo de vice-prefeita de Fortaleza ficaria vago pelos dois anos restantes da gestão. Não há previsão constitucional ou legal de eleição, direta ou indireta, para preencher isoladamente a vaga de vice.

A linha sucessória

A Lei Orgânica do Município atribui ao vice-prefeito a substituição do prefeito nos impedimentos e nas ausências do território municipal superiores a sete dias, ou do País por qualquer tempo, além da sucessão em caso de vacância.

Na hipótese de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou de vacância do cargo, assume a administração municipal o presidente da Câmara.