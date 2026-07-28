TRE-CE marca julgamento da ação de PP e União Brasil contra a Federação para quinta (30)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deve decidir na próxima quinta-feira (30) mais um capítulo da novela em que se transformou o apoio da Federação União Progressista no Ceará. União Brasil e Progressista querem anular a convenção da Federação que une as duas legendas por divergência em relação a chapa majoritária no Estado.

O desembargador eleitoral Wilker Macêdo Lima, relator da ação anulatória movida pelos diretórios estaduais das siglas, determinou nesta terça-feira (28) o prazo de um dia para manifestação da federação e do Ministério Público Eleitoral no caso, e marcou o julgamento para a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) da próxima quinta-feira (30).

O despacho é curto e explícito quanto à urgência do processo tendo em vista o prazo para conclusão do período de convenções partidárias no calendário eleitoral.

Sem liminar isolada

Posições divergentes

Os partidos defendem que uma decisão da federação não poderia contrariar o que decidiram as convenções dos partidos, cujas atas sinalizaram apoio à Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB), que terá Elmano como candidato.