PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

União Brasil e PP pedem anulação da convenção da federação que decidiu por apoio a Ciro Gomes

Os dois partidos são presididos por aliados de Elmano de Freitas, enquanto a federação União Progressista é comandada pela oposição.

Escrito por Luana Barros e Beatriz Matos, de Brasília luana.barros@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 10:15 (Atualizado às 10:16)
capa da noticia
Legenda: União Brasil e Progressista tentam anular, na Justiça, a decisão da federação União Progressista de apoiar Ciro Gomes.
Foto: Whyn Castro/Divulgação.

Os diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas (PP) pediram, nesta segunda-feira (27), a anulação da decisão da federação União Progressista de apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. A convenção partidária da sigla, realizada neste domingo (26), também oficializou as candidaturas de Roberto Cláudio (PSDB) a vice-governador e de Capitão Wagner (União) ao Senado, ambos na chapa de oposição. 

Presidente do União Brasil no Ceará, Moses Rodrigues (União) já tinha dado o indicativo de que iria questionar a deliberação da federação, que é presidida no Estado por Capitão Wagner. Ele informou, ainda no domingo, que o setor jurídico do partido ia analisar a decisão "para saber quais são os próximos passos".

Individualmente, os partidos que integram a federação União Progressista decidiram pelo apoio à pré-candidatura do governador Elmano de Freitas (PT), inclusive com a possibilidade de indicação para a vice-governador ou senador na chapa governista registrada na ata da convenção partidária das siglas. 

Agora, tanto o diretório estadual do União Brasil como o do PP, presidido pelo deputado federal AJ Albuquerque, pedem a "nulidade da deliberação da Convenção Estadual União Progressista".

A ação, apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), também pede que sejam reconhecidas as "deliberações adotadas pelas convenções estaduais do União Brasil e do Progressistas, regularmente encaminhadas à federação" e que, segundo a defesa, "não poderia ser desconsideradas ou esvaziadas sem fundamento legal ou estatutário específico". 

Atas das convenções partidárias de União Brasil e PP registram o apoio dos partidos a Elmano de Freitas.
Legenda: Atas das convenções partidárias de União Brasil e PP registram o apoio dos partidos a Elmano de Freitas.
Foto: Reprodução.

O PontoPoder acionou o presidente estadual da federação União Progressista, Capitão Wagner, pedindo o posicionamento da sigla sobre a ação. Quando houver resposta, esta reportagem será atualizada. 

Em entrevista nesta segunda-feira, antes da ação ser apresentada, ele disse ver "com naturalidade" a possibilidade de questionamento na Justiça Eleitoral. "Mas não tem qualquer embasamento jurídico para ele vencer", acrescentou.

Crise política vai parar na Justiça Eleitoral

A crise interna na federação União Progressista não é nova. Antes mesmo da formalização da federação a nível nacional, que aconteceu em março deste ano, alas governistas e oposicionistas dentro dos dois partidos disputavam o comando da estrutura partidária.

O ex-deputado federal Capitão Wagner acabou vencendo a queda de braço e assumiu a presidência da federação no Ceará em maio. Contudo, a Executiva nacional do União Brasil e do Progressista liberaram os filiados para apoiarem o candidato que quisessem para os governos estaduais — decisão que foi ratificada na convenção estadual da federação.

As lideranças governistas não desistiram de atrair a federação União Progressista para o arco de aliança em torno na pré-candidatura de Elmano de Freitas. 

Articulações foram feitas a nível nacional, com conversas diretas com o presidente do União Brasil e dirigente também da União Progressista, Antônio Rueda, inclusive com a possibilidade de uma vaga de senador para a sigla na chapa de Elmano. 

Contudo, as articulações não tiveram resultado e, no domingo, a convenção estadual da União Progressista confirmou o apoio a Ciro Gomes. Poucos minutos depois do fim do evento, a coligação apresentou o pedido de registro de candidatura de Ciro, tendo Roberto Cláudio como vice. 

Na sequência da realização da convenção da União Progressistas, coligação pediu o registro da candidatura de Ciro a governador e Roberto Cláudio a vice.
Legenda: Na sequência da realização da convenção da União Progressistas, coligação pediu o registro da candidatura de Ciro a governador e Roberto Cláudio a vice.
Foto: TSE.

O que dizem Moses, AJ Albuquerque e Capitão Wagner?

Capitão Wagner reforçou que "a decisão política sempre cabe às federações. Não é só no União Brasil, não só na União Progressista, em qualquer federação", diz.

"Cabe aos partidos somente indicar os candidatos para chapa proporcional. Foi o que eles fizeram: indicaram os candidatos a deputado federal e estadual. Mas a decisão política quanto a quem apoiar, que coligação fazer parte, cabe única e exclusivamente à federação. Isso tá na Lei das Federações e está também no estatuto da nossa federação, que copia o que está escrito na lei", explicou ele.

Moses Rodrigues, no entanto, tem defendido que existe uma convergência entre os dois partidos, União Brasil e PP, na decisão de apoiar a pré-candidatura de Elmano de Freitas. "Os partidos nas suas instâncias locais, ou, no caso, aqui no estado do Ceará, têm autonomia para decidir que partido ele vai apoiar em sua coligação", disse ele em coletiva de imprensa logo após a convenção da federação.

"Se tiver algum problema nessa discordância, nessa divergência, onde houve convergência com o União Brasil e o PP de apoiar o Elmano e isso sair da esfera estadual e for para a esfera nacional, aí a decisão poderá ser lá em cima", acrescenta.

Também depois da convenção da União Progressistas, AJ Albuquerque reforçou o apoio do partido a Elmano de Freitas. 

"Mais uma vez, certificando que na nossa ata a gente colocou o Partido Progressista apoiar o governador Elmano", ressaltou. "E assim nós vamos estar para fazer a nossa boa política de sempre, andar todo o estado do Ceará e fazer a reeleição do governador Elmano nesse ano, nessa eleição de 2026".

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas/ciro gomes Pessoas/elmano de freitas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia União Brasil e PP pedem anulação da convenção da federação que decidiu por apoio a Ciro Gomes
PontoPoder

União Brasil e PP pedem anulação da convenção da federação que decidiu por apoio a Ciro Gomes

Os dois partidos são presididos por aliados de Elmano de Freitas, enquanto a federação União Progressista é comandada pela oposição.

Luana Barros e Beatriz Matos, de Brasília

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará tem mais de 110 mil eleitores com deficiência registrados para as eleições deste ano
PontoPoder

Ceará tem mais de 110 mil eleitores com deficiência registrados para as eleições deste ano

Estado registra aumento no número de pessoas com deficiência aptas a votar e amplia a oferta de seções acessíveis em relação a 2024.

Bruno Leite

28 de Julho de 2026

Imagem da notícia Governo Lula aciona OMC contra tarifaço imposto pelos Estados Unidos, diz site
PontoPoder

Governo Lula aciona OMC contra tarifaço imposto pelos Estados Unidos, diz site

Medida se refere tanto aos 25% por suposta concorrência desleal quanto à sobretaxa de 12,5%.

Redação

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Após infarto, Danilo Forte recebe alta e diz que voltará às atividades 'nos próximos dias'
PontoPoder

Após infarto, Danilo Forte recebe alta e diz que voltará às atividades 'nos próximos dias'

O parlamentar estava internado desde a última quinta-feira (23), quando sofreu um infarto. Ele passou por um procedimento de cateterismo.

Igor Cavalcante

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Divergência na federação União Progressistas sobre apoio a Ciro deve ir parar na Justiça
PontoPoder

Divergência na federação União Progressistas sobre apoio a Ciro deve ir parar na Justiça

Aliados ao governador Elmano de Freitas indicaram que podem ajuizar ações contra a definição da federação em se coligar com o candidato tucano.

Ingrid Campos

 e 

Luana Barros

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Delegado Huggo, candidato ao Governo no Ceará pelo partido Missão
PontoPoder

Quem é Delegado Huggo, candidato ao Governo no Ceará pelo partido Missão

Candidato é estreante em disputas eleitorais ao Executivo.

Ingrid Campos

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Com 53% do eleitorado, mulheres receberam menos de 19% dos votos para o legislativo no Ceará
PontoPoder

Com 53% do eleitorado, mulheres receberam menos de 19% dos votos para o legislativo no Ceará

Em meio às fraudes à cota de gênero e mudanças na legislação eleitoral, partidos têm o desafio de eleger mais mulheres em 2026.

Beatriz Matos, de Brasília

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Romeu Zema, candidato do Novo ao cargo de presidente da República em 2026
PontoPoder

Quem é Romeu Zema, candidato do Novo ao cargo de presidente da República em 2026

Ex-governador de Minas Gerais participará de sua primeira disputa presidencial.

Redação

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Elmano tem agenda de reuniões com Eunício, Domingos, Luizianne e Cid para definir chapa majoritária
PontoPoder

Elmano tem agenda de reuniões com Eunício, Domingos, Luizianne e Cid para definir chapa majoritária

Grupo governista ainda discute nome para a vice-governadoria e a segunda vaga ao Senado.

Marcos Moreira

 e 

Matheus Facundo

27 de Julho de 2026

Imagem da notícia Missão confirma candidatura de Delegado Huggo ao Governo do Ceará
PontoPoder

Missão confirma candidatura de Delegado Huggo ao Governo do Ceará

A legenda não definiu uma chapa para a Assembleia Legislativa nem para o Senado.

Ingrid Campos

27 de Julho de 2026