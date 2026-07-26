União Progressista confirma RC vice de Ciro e Capitão Wagner ao Senado; siglas liberam apoio a Elmano

A federação União Progressista confirmou, neste domingo (26), que vai compor a chapa majoritária de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) como candidato a vice, e o presidente da Federação, Capitão Wagner (União Brasil) ao Senado.

Como há divergências internas, cada partido liberou seus filiados, em ata, para apoiarem ao Governo tanto Ciro Gomes, pela oposição, como o governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição. Em relação ao apoio a candidatos ao Senado, a orientação aos filiados será dada posteriormente, quando os lados oficializarem as chapas completas.

A oficialização ocorreu em convenção partidária estadual da federação, realizada no Centro Universitário Uninta, no bairro Cocó, em Fortaleza. Para o presidente estadual do União, deputado Moses Rodrigues, não está descartada coligação com o PT.

Roberto Cláudio será vice de Ciro

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio foi oficializado como candidato a vice na chapa de Ciro Gomes. O nome dele era cotado há alguns meses, mas ganhou força neste mês, após resolução de pendências com a direção nacional da federação.

Legenda: Chapa de Ciro Gomes ao Governo terá Roberto Cláudio, ao centro, como vice; e Capitão Wagner, à direita, como candidato ao Senado. Foto: Reprodução/Instagram Roberto Cláudio.

"Estou muito honrado e feliz de fazer parte", disse Roberto Cláudio, logo após a convenção. "Isso nos dá, eu diria, o otimismo, a fé, com a convicção de que o povo cearense quer mudança, que nós iremos lutar uma luta boa", pontuou.

Em 2022, Roberto Cláudio foi candidato ao Governo pelo PDT, ficando na terceira colocação.

Capitão Wagner candidato ao Senado

A chapa da oposição também fica com os dois nomes ao Senado definidos, após a convenção da União Progressista. O ex-deputado federal Capitão Wagner é o segundo nome anunciado para o Senado, em campanha que terá, no mesmo grupo, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), oficializado na quarta-feira (22).

Por enquanto, ainda não foram divulgados quem devem ser os suplentes de senador na oposição — são quatro vagas de suplência, duas para cada candidato ao Senado. Segundo Wagner, a definição foi deixada "para um segundo momento".

Um evento com todos os candidatos que compõe a chapa da oposição está marcado para o próximo sábado, dia 1º de agosto.

Filiados liberados para apoiar Ciro e Elmano

Durante o evento, também foi reforçada a resolução nacional do União Progressista que libera os filiados para apoiarem o candidato a governador de acordo com a própria preferência.

No Ceará, os dirigentes estaduais dos partidos que formam a federação, os deputados federais Moses Rodrigues, presidente do União Brasil no Ceará, e AJ Albuquerque, presidente do Progressistas Ceará, reforçaram o apoio à pré-candidatura de Elmano de Freitas ao Governo do Ceará.

Capitão Wagner informou que "respeita a decisão do União Brasil e do Progressista", mas que a decisão final sobre o apoio na disputa majoritária cabe à federação.

"Foi feita uma deliberação divergente em relação à questão de governador. Como cabe, segundo o nosso estatuto, a deliberação majoritária à federação, nós deliberamos em convenção a indicação do Roberto Cláudio, para vice-governador, a indicação do meu nome para senador e o apoiamento à candidatura de Ciro Gomes para governador". Capitão Wagner Presidente da federação União Progressista no Ceará

Presidente do União não descarta compor com PT

Durante a convenção partidária, realizada a portas fechadas, Moses Rodrigues informou que o União Brasil decidiu, "de forma convergente e unânime", que irá apoiar a reeleição de Elmano de Freitas.

Em coletiva de imprensa, Moses Rodrigues reforçou que a posição das direções estaduais dos partidos de apoiar Elmano de Freitas, foi registrada em ata e isso agora deve ser "analisado pelo jurídico do partido".

"Houve a convergência entre União e PP em apoiar o Elmano e isso sair da esfera estadual e ir para a esfera nacional, aí a decisão poderá ser lá em cima. Os advogados vão analisar essa situação, eu não tenho posição fechada, porque tudo é muito novo, e as atas das convenções foram aprovadas agora, elas precisam ser avaliadas pelo jurídico do nosso partido para saber os próximos passos". Moses Rodrigues Presidente do União Brasil no Ceará

Moses informou que, na ata do União Brasil, foi registrada a possibilidade de coligação com o PT, inclusive com indicação para as vagas das candidaturas ao Senado e à vice-governadoria.

Ao PontoPoder, AJ Albuquerque também reforçou o apoio ao atual governador. "A nossa chapa é do governador Elmano, nós vamos apoiar o governador Elmano e vamos aguardar ainda as convenções partidárias de todos os partidos", disse antes do evento iniciar.

Embate juridíco sobre regras da federação partidária

O presidente da Federação no Ceará, Capitão Wagner, reforçou que o apoio a Elmano está nas atas partidárias de cada sigla, mas que a federação decidiu pelo apoio a Ciro.

Em coletiva de imprensa logo depois da convenção, Wagner reforçou que não há nenhum risco jurídico na posição "divergente" entre os diretórios dos partidos e o da federação.

"Foi definida oficialmente sem qualquer ruído jurídico. Eu preciso repetir que, democraticamente, a gente respeitou a decisão da União Brasil e do Progressista, mas juridicamente quem tem a competência para deliberar quanto o apoiamento da chapa majoritária é a Federação", pontuou.

Liberação é apenas para candidaturas ao Governo

Durante a convenção partidária, ele pontuou ainda que a resolução nacional da federação libera os filiados quanto ao apoio aos candidatos ao Governo, mas não ao Senado.

Apesar de negar que haverá qualquer perseguição, ele disse que será possível denunciar aqueles que decidirem apoiar um candidato a senador diferente daqueles indicados pela direção da federação no Ceará e que estes podem enfrentar problemas.

Presidente de honra do PP, o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP) foi indagado sobre o apoio ao Senado e reforçou que todos os filiados ao União Brasil e ao PP "estão liberados para votar em quem quiser".

Acrescentou ainda que as definições sobre quais candidaturas a senador devem apoiar deve ser feita "logo, logo". "Deixa terminar de oficializar todas as candidaturas. tem candidatura que não foi nem oficializada ainda", disse.

Por enquanto, a chapa governista conta apenas com a confirmação do senador Cid Gomes como pré-candidato à reeleição.