Comando nacional respalda o apoio da União Progressista a Ciro Gomes

A direção nacional da Federação União Progressista validou a decisão da instância estadual de apoiar Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado na disputa majoritária. O documento foi assinado na noite de terça-feira (28) pelo presidente da federação, Antônio Rueda (União Brasil), e pelo vice-presidente, Ciro Nogueira (Progressistas), e divulgado na manhã desta quarta-feira, 29, pelo presidente estadual da federação, Capitão Wagner (União Brasil).

No texto, a direção nacional afirma que a Convenção Estadual da Federação União Progressista é a instância competente para formar a vontade eleitoral da federação no Ceará, diferentemente do que defendem, no TRE-CE, os presidentes estaduais do União, Moses Rodrigues, e do PP, AJ Albuquerque.

Sem divergência a resolver

O documento rejeita que haja divergência entre os partidos federados a ser solucionada pelo Diretório Nacional. O conflito estaria entre decisões partidárias internas e a decisão federativa estadual.

As deliberações dos diretórios do União Brasil e do Progressistas são classificadas como de caráter interno e indicativo, o que desautoriza o movimento tocado pelos presidentes das siglas aliados de Elmano.

Julgamento nesta quinta

O pronunciamento chega às vésperas do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Os diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas ajuizaram, na segunda-feira (27), ação anulatória contra a convenção da federação.

Ambos haviam aprovado, em convenções próprias no mesmo domingo, composição majoritária com a Federação Brasil da Esperança e apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT).