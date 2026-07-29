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Comando nacional respalda o apoio da União Progressista a Ciro Gomes

Documento assinado por Antônio Rueda e Ciro Nogueira confirma a federação na oposição

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Inácio Aguiar
Legenda: Presidente e vice nacionais da Federação, Rueda e Nogueira (ao centro), validam a decisão estadual
Foto: Divulgação/União Brasil

A direção nacional da Federação União Progressista validou a decisão da instância estadual de apoiar Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado na disputa majoritária. O documento foi assinado na noite de terça-feira (28) pelo presidente da federação, Antônio Rueda (União Brasil), e pelo vice-presidente, Ciro Nogueira (Progressistas), e divulgado na manhã desta quarta-feira, 29, pelo presidente estadual da federação, Capitão Wagner (União Brasil)

No texto, a direção nacional afirma que a Convenção Estadual da Federação União Progressista é a instância competente para formar a vontade eleitoral da federação no Ceará, diferentemente do que defendem, no TRE-CE, os presidentes estaduais do União, Moses Rodrigues, e do PP, AJ Albuquerque. 

 Para o comando nacional, o encontro realizado em 26 de julho é “válido” e “obrigatório” no que se refere às deliberações sobre a coligação majoritária e a escolha dos candidatos a governador, vice-governador e senador, o que inclui a participação na coligação "Unir para Mudar" liderada por Ciro Gomes, com Roberto Cláudio (PSDB) na vice e o próprio Wagner ao Senado.

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Sem divergência a resolver 

O documento rejeita que haja divergência entre os partidos federados a ser solucionada pelo Diretório Nacional. O conflito estaria entre decisões partidárias internas e a decisão federativa estadual. 

As deliberações dos diretórios do União Brasil e do Progressistas são classificadas como de caráter interno e indicativo, o que desautoriza o movimento tocado pelos presidentes das siglas aliados de Elmano. 

Julgamento nesta quinta 

O pronunciamento chega às vésperas do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Os diretórios estaduais do União Brasil e do Progressistas ajuizaram, na segunda-feira (27), ação anulatória contra a convenção da federação.  

Ambos haviam aprovado, em convenções próprias no mesmo domingo, composição majoritária com a Federação Brasil da Esperança e apoio à reeleição de Elmano de Freitas (PT). 

A manifestação nacional foi anexada ao processo pelo comando estadual da Federação, entretanto, não está vinculada à decisão do TRE. Caberá ao Plenário o entendimento.

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