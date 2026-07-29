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Legislativo Judiciário Executivo

Quaest divulga segunda rodada de pesquisa para Governo do Ceará e Senado nesta quinta (30)

O Diário do Nordeste fará cobertura da pesquisa, a quase dois meses do 1º turno das eleições.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 12:30 (Atualizado às 12:46)

O instituto de pesquisa Quaest divulga, nesta quinta-feira (30), a segunda rodada do levantamento sobre a disputa pelo Governo do Ceará e pelas duas vagas do Estado no Senado Federal em 2026. 

Os dados são veiculados pelo Diário do Nordeste e serão detalhados na live do PontoPoder, a partir das 8h, com transmissão simultânea pelo YouTube, Instagram e TikTok, do Diário do Nordeste, pela rádio Verdinha FM 92.5 e pela TV Diário.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

 A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pelo Banco Genial S.A. 

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A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais, residente no Ceará. O plano amostral considera critérios como sexo, idade, renda e escolaridade.  

Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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