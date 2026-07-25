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Eleitorado que irá às urnas em outubro no Ceará é mais velho que o da última eleição

Dados divulgados pela Justiça Eleitoral revelam envelhecimento dos votantes e mudança na faixa etária predominante em comparação com as eleições de 2024.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Informações foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última segunda-feira (21).
Foto: Fabiane de Paula.

O perfil do eleitorado cearense para as eleições de 2026 apresenta mudanças relevantes em sua composição por idade, apontando para um envelhecimento da população votante. Isso é o que indica os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última segunda-feira (21). 

De acordo com as informações do levantamento ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, a maior parte dos eleitores no estado agora se concentra na faixa dos 30 aos 34 anos, somando 739,3 mil pessoas.

Esta é uma mudança significativa em relação a 2024, quando o grupo mais numeroso era mais jovem, composto por eleitores entre 25 e 29 anos, que totalizavam 769,5 mil na época. Agora, esse grupo de 25 a 29 anos registrou uma queda, passando para 710,6 mil eleitores.

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Envelhecimento do eleitorado

Os números divulgados pela Justiça Eleitoral mostram um crescimento na participação de idosos. O grupo de eleitores com idade entre 70 e 74 anos subiu de 250,5 mil em 2024 para 267,7 mil em 2026. Aumentos parecidos foram registrados em todas as faixas acima de 60 anos.

Também houve aumento de eleitores com 100 anos ou mais. Enquanto em 2024 o colégio eleitoral do Ceará tinha 1,2 mil eleitores centenários, esse número saltou para 1,9 mil neste ano.

Menor participação jovem

Por outro lado, o volume de novos eleitores na base da pirâmide apresentou retração. O total de jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é facultativo, caiu de 139,5 mil em 2024 para 119,3 mil em 2026

Especificamente entre os adolescentes de 16 anos, pelo que mostra o TSE, a redução foi de 58,2 mil para 47,6 mil votantes. Já na faixa dos 17 anos, o número recuou de 81,2 mil para 71,6 mil entre os dois períodos eleitorais.

Além de ampliação do público mais velho, o volume de novos eleitores na base da pirâmide apresentou retração.
Legenda: Além de ampliação do público mais velho, o volume de novos eleitores na base da pirâmide apresentou retração.
Foto: Saulo Roberto/Acervo SVM.

Mulheres compõem maioria

Em termos de gênero, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado cearense em quase todas as faixas etárias, inclusive no maior grupo — que concentra pessoas com idade entre 30 e 34 anos —, onde somam 385,1 mil eleitoras contra 354,2 mil homens.

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