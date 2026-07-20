Ceará tem 6,9 milhões de eleitores aptos a votar em outubro; veja o perfil

Números divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta segunda-feira (20), apontam que o Ceará possui 6.998.494 de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. A quantidade é 2,6% superior ao registro de votantes das eleições gerais de 2022 quando 6.820.673 estavam autorizados a votar naquele pleito.

Destes, porém, 5.919.445 são obrigados a votar, enquanto 1.079.049 têm voto facultativo, ou seja, são eleitores entre 16 e 17 anos, analfabetos e os maiores de 70 anos.

O Ceará, assim, atinge a maior quantidade de eleitores da série histórica registrada pelo TSE. Os cearenses irão às urnas em outubro para escolher seis candidaturas. Veja quais são:

Deputado estadual

Deputado federal

Senador 1

Senador 2

Governador

Presidente

Perfil do eleitor

A maioria dos eleitores possui baixa escolaridade. Cerca de 40% dos cearenses aptos a votar possuem até o nível fundamental completo, enquanto apenas 8,39% têm nível superior. Veja o ranking:

Ensino médio completo: 26,66%

Ensino fundamental incompleto: 19,5%

Ensino médio incompleto: 19,27%

Lê e escreve: 9,47%

Ensino superior: 8,39%

Analfabeto: 6,48%

Ensino fundamental completo: 5,36%

Ensino superior incompleto: 4,87%

Cerca de 64% do eleitorado cearense tem o estado civil solteiro(a), enquanto 30% está casado(a), 3% é divorciado(a), 2% é viúvo(a) e 1% é separado(a) judicialmente.

Outro dado relevante é em relação à cor/raça. Dos eleitores mapeados, 69,53% se declaram pardos, enquanto 22,94% afirmam ser brancos. Os pretos representam 6,65%, amarelos 0,5% e indígenas 0,38%.

As mulheres representam 53% do eleitorado, enquanto os homens 47%.