Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data

A partir desta segunda-feira (20) inicia mais um prazo do calendário eleitoral, quando os partidos políticos e as federações partidárias começarão a realizar suas convenções partidárias.
As siglas terão como prazo até o dia 5 de agosto para deliberar sobre a formação de coligações e a escolher oficialmente seus candidatos para as eleições que ocorrerão em outubro.
Neste ano, o eleitorado irá às urnas para eleger os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os encontros partidários para essas definições podem ser realizados de forma presencial, virtual ou híbrida. Para garantir a validade das convenções, a estrutura do partido ou federação deve estar juridicamente regular na circunscrição do pleito na data do evento.
Calendário de convenções no Ceará
No âmbito estadual, o cenário cearense já apresenta uma agenda definida para o lançamento de candidaturas locais. Todas elas deverão ocorrer em Fortaleza:
- PSDB e Cidadania: 20 de julho, das 9h às 17h, na Torre Empresarial Iguatemi (Ciro Gomes deverá ser lançado candidato ao Governo do Ceará no dia 1º de agosto);
- PL: 22 de julho, na sede do partido (Empresarial Washington Soares);
- UP: 23 de julho, a partir das 18h, no campus da Uece do bairro Itaperi;
- PDT: 25 de julho, às 9h, no Ginásio Aécio de Borba;
- Solidariedade e PRD: 25 de julho, às 9h, no Clube dos Diários;
- PP e União: 26 de julho, às 8h, na Uninta do bairro do Cocó;
- PV: 31 de julho, às 18h, na sede do partido (no bairro Dionísio Torres);
- PT: 1º de agosto, no Centro de Eventos do Ceará;
- Republicanos: 2 de agosto;
Legendas como MDB, PCdoB, PSB, Agir, Mobiliza, Avante, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, Psol, PSD, Novo, Democrata, Missão e Rede não possuem agenda divulgada no Ceará até a última atualização desta reportagem.
Calendário nacional de convenções
No cenário nacional, as legendas começaram a confirmar seus encontros, concentrados em Brasília e São Paulo:
- PDT: 20 de julho, às 17h, na Sede Nacional em Brasília;
- PL: 25 de julho, em São Paulo;
- PSD: 26 de julho, em São Paulo;
- MDB: 27 de julho, em Brasília;
- Novo: 27 de julho, em Brasília;
- PCdoB: 30 de julho;
- PSTU: 31 de julho, às 19h, em São Paulo;
- Missão: 1º de agosto, em São Paulo;
- PT: 2 de agosto, em São Paulo;
Partidos como PSB, PSDB, Agir, Mobiliza, Cidadania, Avante, PP, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, Republicanos, PV, Psol, Solidariedade, Democrata, UP, União, PRD e Rede ainda não definiram ou divulgaram suas datas nacionais.