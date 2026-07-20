Partidos políticos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar convenções; saiba quais têm data

A partir desta segunda-feira (20) inicia mais um prazo do calendário eleitoral, quando os partidos políticos e as federações partidárias começarão a realizar suas convenções partidárias.

As siglas terão como prazo até o dia 5 de agosto para deliberar sobre a formação de coligações e a escolher oficialmente seus candidatos para as eleições que ocorrerão em outubro.

Neste ano, o eleitorado irá às urnas para eleger os ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os encontros partidários para essas definições podem ser realizados de forma presencial, virtual ou híbrida. Para garantir a validade das convenções, a estrutura do partido ou federação deve estar juridicamente regular na circunscrição do pleito na data do evento.

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Calendário de convenções no Ceará

No âmbito estadual, o cenário cearense já apresenta uma agenda definida para o lançamento de candidaturas locais. Todas elas deverão ocorrer em Fortaleza:

PSDB e Cidadania: 20 de julho, das 9h às 17h, na Torre Empresarial Iguatemi (Ciro Gomes deverá ser lançado candidato ao Governo do Ceará no dia 1º de agosto);

PL: 22 de julho, na sede do partido (Empresarial Washington Soares);

UP: 23 de julho, a partir das 18h, no campus da Uece do bairro Itaperi;

PDT: 25 de julho, às 9h, no Ginásio Aécio de Borba;

Solidariedade e PRD: 25 de julho, às 9h, no Clube dos Diários;

PP e União: 26 de julho, às 8h, na Uninta do bairro do Cocó;

PV: 31 de julho, às 18h, na sede do partido (no bairro Dionísio Torres);

PT: 1º de agosto, no Centro de Eventos do Ceará;

Republicanos: 2 de agosto;

Legendas como MDB, PCdoB, PSB, Agir, Mobiliza, Avante, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, Psol, PSD, Novo, Democrata, Missão e Rede não possuem agenda divulgada no Ceará até a última atualização desta reportagem.

Calendário nacional de convenções

No cenário nacional, as legendas começaram a confirmar seus encontros, concentrados em Brasília e São Paulo:

PDT: 20 de julho, às 17h, na Sede Nacional em Brasília;

PL: 25 de julho, em São Paulo;

PSD: 26 de julho, em São Paulo;

MDB: 27 de julho, em Brasília;

Novo: 27 de julho, em Brasília;

PCdoB: 30 de julho;

PSTU: 31 de julho, às 19h, em São Paulo;

Missão: 1º de agosto, em São Paulo;

PT: 2 de agosto, em São Paulo;

Partidos como PSB, PSDB, Agir, Mobiliza, Cidadania, Avante, PP, PCB, PRTB, DC, PCO, Podemos, Republicanos, PV, Psol, Solidariedade, Democrata, UP, União, PRD e Rede ainda não definiram ou divulgaram suas datas nacionais.