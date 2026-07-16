'Trai a mãe, o pai e o irmão mais velho por nada', diz Eunício sobre Cid disputar o Senado

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB), pré-candidato ao Senado Federal, endereçou críticas ao senador Cid Gomes (PSB), que teve a pré-candidatura à reeleição pela chapa governista confirmada nesta semana. O parlamentar chegou a chamar Cid de “inconfiável” para a aliança.

Na manhã desta quinta-feira (16), Eunício foi questionado pelo PontoPoder sobre as tratativas do MDB dentro da chapa governista, após a escolha de Cid para uma das vagas ter sido oficializada ao lado de líderes petistas, como o governador Elmano de Freitas (PT), o senador Camilo Santana (PT) e o presidente Lula (PT).

“Quanto a esse rapaz (Cid Gomes) aí que você tá falando, que endeusaram ele, ele vai ter o troco nas ruas, rapaz. Quem trai a mãe, o pai e o irmão mais velho por nada, só por um interesse de atender a num sei o que lá que é dele, o fim é triste. Vamos em frente, vamos em frente. Tô tranquilo, viu?” Eunício Oliveira Deputado federal do MDB

Ao ser indagado se falava de Cid, o parlamentar confirmou. “Claro, isso vale nada... chantagem de todas as formas.. inconfiável para qualquer aliança.. eu quero distante… traiu papai, mãe, irmãos, tudo para atender a quem e por qual motivo? Que as ruas venham com o troco”, escreveu Eunício, via WhatsApp.

Eunício Oliveira rompeu com os irmãos Ferreira Gomes desde 2018, quando disse ter sido “traído” dentro da chapa governista. À época, Cid foi eleito senador, mas a dobradinha com o emedebista não vingou, ficando Eduardo Girão (Novo) com a segunda vaga em disputa.

O PontoPoder acionou o senador Cid Gomes, via assessoria, sobre as declarações de Eunício e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

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VAGA AO SENADO EM DISPUTA

Eunício Oliveira é um dos políticos cotados para a vaga do Senado na chapa majoritária de Elmano, mas ainda não está garantido. Como mostrou o PontoPoder, há aliados do Governo Elmano que defendem o nome da deputada federal Luizianne Lins (Rede) para a segunda vaga.

Por outro lado, há questionamentos sobre a posição de partidos da base dentro da chapa, como MDB, PSD e Republicanos. Tratativas ainda estão em andamento para a segunda vaga de senador e sua respectiva suplência, além da vice-governadoria — atualmente com o MDB.

Em paralelo, Eunício Oliveira confirmou que segue no projeto governista diante das negociações.

“MDB será parceiro e não briga por cargos... melhor é ser sério no projeto pelo Ceará… se eu estiver errado. Que me perdoe oportunismo do MDB …por mim jamais espere nossas votações”, finalizou o deputado federal.