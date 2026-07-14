Lula fez ‘apelo’ a Júnior Mano para chapa com Cid ao Senado: 'Foi uma coisa entendida'

O senador Cid Gomes (PSB) detalhou conversa com o presidente Lula (PT) que fechou a composição ao Senado com o deputado Júnior Mano (PSB) na 1ª suplência, nesta terça-feira (14). Segundo Cid, o petista fez um apelo ao deputado após o ex-governador relatar compromisso com o parlamentar, que é defendido pelo correligionário há meses como cabeça de chapa à Casa Alta.

Eu relatei para o Lula que não pensava mais em ser candidato porque tinha focado minha estratégia na preparação de quadros para deputado federal e estadual; que o Junior Mano tinha sido uma pessoa importante para isso, para a situação que o PSB está hoje no Ceará; e que eu tinha assumido com ele esse compromisso. Então ele (Lula) fez um apelo ao Junior para que o meu nome, no entendimento dele, reforçasse mais a chapa . Junior Mano aquiesceu e foi então sugerido que ele ficasse na 1ª suplência. Cid Gomes (PSB) Senador pelo Ceará

A reunião em questão contou, ainda, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), pré-candidato à reeleição. “Eu jamais faria isso sem que tivesse uma presença próxima do Junior Mano e partisse dele o gesto de… para não ficar com a imagem de que eu iludi ou de alguma forma ficar também a imagem de que ele foi preterido. Então foi uma coisa entendida”, complementou o senador.

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Foi o próprio Elmano, segundo Cid, quem intermediou a conversa com Lula sobre a cabeça da chapa. Nesses termos, o sobralense deve concorrer novamente a uma eleição após oito anos.

"Isso aumenta o desafio, a responsabilidade de representar o Ceará; isso é certamente algo que preocupa. Isso aí que vai me fazer trabalhar para além do que eu estava pensando", comentou, ainda.

Chapa

O anúncio de uma das vagas na chapa governista para o Senado foi feito pelo governador Elmano. A composição terá Cid Gomes como candidato à reeleição e o deputado federal Júnior Mano como primeiro suplente.

A publicação foi feita nas redes sociais do petista. Ao lado de aliados, o governador se reuniu com o presidente Lula nesta terça-feira, em Brasília. Segundo Elmano, a montagem da chapa foi um pedido do presidente.

"Com o presidente Lula hoje, em Brasília, reforçamos a força dessa união pelo Ceará e pelo Brasil. A pedido do presidente, ficou definido que o senador Cid Gomes concorrerá à reeleição. O deputado Júnior Mano estará na sua 1ª suplência", disse.