Vereadora manda colega 'voltar para o Ceará' e é acusada de xenofobia em Curitiba

A sessão ordinária desta quarta-feira (5) na Câmara Municipal de Curitiba, no Paraná, foi interrompida após a vereadora Tathiana Guzella (PL) perguntar à também vereadora Vanda de Assis (PT) por qual motivo a colega não voltava para a cidade onde nasceu, no Ceará.

O momento ocorreu em meio a um debate sobre um Projeto de Lei (PL) voltado para pessoas em situação de rua. O texto é de autoria de João Bettega (PL) e tem apoio de Guzella.

Vanda foi a primeira parlamentar a pedir a palavra para comentar a proposta. Enquanto discursava na tribuna, Tathiana solicitou um aparte e, do seu assento no plenário, passou a questioná-la.

"Vereadora, a senhora é de Campos Sales, no Ceará?", iniciou Tathiana. "Se a senhora gosta tanto de proteger [inaudível], gosta tanto de elogiar o PT, a atuação do PT, os partidos correlatos ao PT, por que a senhora não volta para o Ceará? A senhora nasceu lá e vem encher o saco aqui", finalizou.

Veja também Resultado de novo estudo sobre polilaminina ‘não permite conclusões’ sobre eficácia Romário tem parte do salário do Senado retido para pagar dívida: ‘impacto material irreversível'

O tempo de interpolação da vereadora do PL foi rapidamente cessado pelo presidente da sessão, vereador Leonidas Dias (Pode). Em seguida, ainda na tribuna, Vanda dirigiu-se a Tathiana para respondê-la.

"A senhora será representada por isso. Eu não aceitarei nenhuma prática xenofóbica nem comigo nem com nenhuma pessoa que escolheu morar em Curitiba. A senhora pensa que está acima da lei, mas aqui a senhora está vereadora e tem um código de ética a cumprir", afirmou a petista.

A cearense ainda ressaltou que é a primeira nordestina eleita em Curitiba e vai combater "a xenofobia, de vereadores conservadores de extrema direita e de quem nesta sociedade quiser ser xenofóbico com qualquer pessoa".

Veja o momento

Vereadora do PL diz teve o raciocínio cortado

Em nota à Folha de São Paulo, a assessoria de Tathiana Guzella afirmou que a parlamentar teve sua manifestação interrompida antes de concluir seu raciocínio.

Segundo o comunicado, a intenção dela era criticar os resultados das políticas públicas implementadas pelo Partido dos Trabalhadores no Ceará desde 2007, "especialmente diante do expressivo crescimento da população em situação de rua registrado naquele período".

O texto ainda afirmou que não houve qualquer conotação xenofóbica no discurso de Tathiana e ressaltou que a acusação "não encontra respaldo em sua trajetória pessoal nem em sua atuação parlamentar".

Por fim, a nota acrescenta ter registrado boletim de ocorrência contra Vanda pela suposta prática de crime contra a honra.

Parlamentar cearense diz que vai à Justiça

Ainda nesta quinta-feira, Vanda de Assis publicou um vídeo em que mostra a parlamentar em ligação com a Polícia Militar, realizando uma denúncia de xenofobia contra Tathiana Guzella.

Na legenda da postagem, a cearense informou que esteve no Ministério Público Federal na tarde de hoje para realizar uma representação formal contra a vereadora do PL.

"Tomaremos todas as medidas cabíveis para que ela seja responsabilizada de maneira exemplar. [...] Não podemos naturalizar esse tipo de violência, que é equiparada ao crime de racismo pelo STF", escreveu.

Vanda de Assis exerce o primeiro mandato na Casa e também é pré-candidata a deputada estadual.