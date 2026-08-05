PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Alfredo Gaspar, confirmado como vice de Flávio Bolsonaro à Presidência?

Anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (5) em Brasília.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 11:55
capa da noticia
Legenda: Alfredo Gaspar integra a oposição ao governo Lula na Câmara.
Foto: Divulgação/Agência Câmara.

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi anunciado como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro à Presidência nas Eleições de 2026. O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (5) durante coletiva de impensa com integrantes do PL em Brasília.

O nome de Gaspar já havia sido ventilado para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro nos últimos meses. Deputado federal por Alagoas eleito em 2022, ele é ex-promotor de Justiça e já ocupou os cargos de procurador-geral de Justiça e secretário de Segurança Pública do estado.

Veja também

Imagem da notícia: Pesquisa Quaest: Lula tem 39% e Flávio 30% em cenário de 1º turno

Pesquisa Quaest: Lula tem 39% e Flávio 30% em cenário de 1º turno
Imagem da notícia: Missão oficializa Renan Santos como candidato à presidência:

Missão oficializa Renan Santos como candidato à presidência: "Nós construímos o próprio caminho"

Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, ele faz parte da oposição ao governo Lula na Câmara.

Em 2026, assumiu a liderança do PL em Alagoas, estreitando relações com a agenda bolsonarista no Estado.

Além de Gaspar, havia nomes indicados por legendas como Republicanos e a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP) para ocupar a candidatura a vice de Flávio. Com o anúncio de Alfredo, os partidos informaram que permanecerão neutros sobre a eleição presidencial.

 

Assuntos Relacionados
Instituicões e Partidos

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após 10 minutos, em dia de sessão presencial
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após 10 minutos, em dia de sessão presencial

Primeiro dia após retorno dos trabalhos não conseguiu manter número mínimo de 16 deputados presentes.

Marcos Moreira

Há 54 minutos

Imagem da notícia Quem é Alfredo Gaspar, confirmado como vice de Flávio Bolsonaro à Presidência?
PontoPoder

Quem é Alfredo Gaspar, confirmado como vice de Flávio Bolsonaro à Presidência?

Anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (5) em Brasília.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Eunício Oliveira desiste de candidatura ao Senado em convenção do MDB
PontoPoder

Eunício Oliveira desiste de candidatura ao Senado em convenção do MDB

A informação havia sido adiantada por lideranças governistas, mas foi confirmada por ele nesta quarta-feira (5).

Luana Barros

 e 

Bruno Leite

Há 2 horas

Imagem da notícia Pesquisa Quaest: Lula tem 39% e Flávio 30% em cenário de 1º turno
PontoPoder

Pesquisa Quaest: Lula tem 39% e Flávio 30% em cenário de 1º turno

Pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 31 de julho e 03 de agosto; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Redação

05 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Decisão do TRE-CE sobre federação tem implicações imediatas para base e oposição
Opinião

Decisão do TRE-CE sobre federação tem implicações imediatas para base e oposição

Ao mesmo tempo que confirma chapa de Ciro, definição abre espaço para fechamento da composição de Elmano
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

05 de Agosto de 2026

Imagem da notícia TSE proíbe adesivos de propaganda eleitoral em carros de transporte por aplicativos
PontoPoder

TSE proíbe adesivos de propaganda eleitoral em carros de transporte por aplicativos

A decisão veta propagandas para candidatos em bens de uso comum.

Milenna Murta*

05 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Quem é Pedro Brito, candidato ao Governo do Ceará pelo Novo
PontoPoder

Quem é Pedro Brito, candidato ao Governo do Ceará pelo Novo

O político disputou a eleição de 2024 em Fortaleza.

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia ‘Sempre confiei na Justiça’, diz Ciro sobre Justiça validar apoio da federação União Progressista
PontoPoder

‘Sempre confiei na Justiça’, diz Ciro sobre Justiça validar apoio da federação União Progressista

Com a decisão da Justiça Eleitoral, Roberto Cláudio (União) e Capitão Wagner (União) seguem como candidatos.

Bergson Araujo Costa

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Novo oficializa Pedro Brito ao Governo e General Theophilo ao Senado no Ceará
PontoPoder

Novo oficializa Pedro Brito ao Governo e General Theophilo ao Senado no Ceará

O senador Eduardo Girão era pré-candidato ao Governo do Ceará, mas, nesta terça-feira (4), foi anunciado como vice na chapa do Novo à Presidência da República.

Ingrid Campos

 e 

Igor Cavalcante

04 de Agosto de 2026

Imagem da notícia Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema
PontoPoder

Eduardo Girão será candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema

Assim, o parlamentar deve desistir da candidatura ao Governo do Ceará

Igor Cavalcante e Beatriz Matos

04 de Agosto de 2026