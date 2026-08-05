Quem é Alfredo Gaspar, confirmado como vice de Flávio Bolsonaro à Presidência?

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) foi anunciado como candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro à Presidência nas Eleições de 2026. O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (5) durante coletiva de impensa com integrantes do PL em Brasília.

O nome de Gaspar já havia sido ventilado para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro nos últimos meses. Deputado federal por Alagoas eleito em 2022, ele é ex-promotor de Justiça e já ocupou os cargos de procurador-geral de Justiça e secretário de Segurança Pública do estado.

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Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, ele faz parte da oposição ao governo Lula na Câmara.

Em 2026, assumiu a liderança do PL em Alagoas, estreitando relações com a agenda bolsonarista no Estado.

Além de Gaspar, havia nomes indicados por legendas como Republicanos e a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP) para ocupar a candidatura a vice de Flávio. Com o anúncio de Alfredo, os partidos informaram que permanecerão neutros sobre a eleição presidencial.