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Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após 10 minutos, em dia de sessão presencial

Primeiro dia após retorno dos trabalhos não conseguiu manter número mínimo de 16 deputados presentes.

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 12:25 (Atualizado às 12:48)
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Legenda: Plenário 13 de Maio da Alece foi esvaziado após pedido de verificação de quórum nesta quarta-feira (5).
Foto: Marcos Moreira/SVM.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) precisou encerrar a sessão plenária desta quarta-feira (5) — dia da semana exclusivamente presencial —, por registrar a participação de somente 11 deputados, cinco a menos do que o quórum necessário. A suspensão ocorreu a partir da verificação de presença solicitada pela base governista, após cerca de 10 minutos da abertura dos trabalhos.

A sessão foi aberta por volta das 10h desta quarta, com 16 parlamentares. Contudo, o plenário foi esvaziado ainda durante as leituras da ata e da ordem do dia. Não havia previsão de votação de matérias. 

O pedido de verificação de quórum foi requerido pelo deputado Tin Gomes (PSB), aliado governista. O parlamentar deixou o Plenário 13 de Maio logo após a solicitação. 

“Não pode a única sessão que tem em presencial é às quartas-feiras e como tinha dois ou três deputados só, eu pedi verificação de quórum para poder os deputados virem para o plenário, só isso”, respondeu Tin Gomes, ao ser questionado pelo PontoPoder se a intenção era derrubar a sessão. 

Líder do PSDB na Alece, o deputado oposicionista Cláudio Pinho criticou a suspensão da sessão, ao dizer que a medida foi uma estratégia dos governistas para barrar o debate dentro da sessão. 

"A gente precisa mostrar ao Ceará projetos novos, recuperar a economia do Estado, segurança pública e a saúde. E o Governo claramente não quer que tenha sessão porque sabe que nós iríamos, da oposição, não só eu, mas a oposição, iria fazer essas cobranças”, pontuou Cláudio Pinho. 

Painel de registro de presenças no Plenário 13 de Maio com apenas 11 deputados estaduais.
Legenda: Painel de registro de presenças no Plenário 13 de Maio com apenas 11 deputados estaduais.
Foto: Reprodução/TV Alece.

1º secretário da Assembleia, o deputado De Assis Diniz (PT) estava presidindo a sessão nesta quarta.  O parlamentar rebateu as críticas da oposição e tratou o caso como uma estratégia regimental, mas negou que tenha sido uma ação combinada entre a base. 

“Isso é regimental, é uma estratégia. Tantas vezes eles (oposição) usaram, quantas vezes eu mesmo ia falar, quando tava na no momento da fala, eles foram lá pediram verificação de presença. É natural, não tem nada de anormal nisso, é estratégia. Está dentro do previsto, é uma ferramenta que o jogo parlamentar permite quando é oportuno”
De Assis Diniz
1º secretário da Alece

Novo funcionamento

A suspensão da sessão desta quarta ocorre em meio ao desafio de quórum esperado diante das agendas da campanha eleitoral, que inicia em 16 de agosto. O período já motivou a mudança de funcionamento da Casa.

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A partir da próxima semana, as sessões deliberativas da Assembleia acontecerão apenas às terças-feiras até o final do período eleitoral. A medida foi anunciada durante a reabertura dos trabalhos legislativos no segundo semestre, nessa terça-feira (4), pelo presidente da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PSB). 

A mudança deve ser aprovada pela Mesa Diretora ainda nesta semana, após acordo com o Colégio de Líderes. Após essa articulação, uma portaria deve oficializar as novidades.

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