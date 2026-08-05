Eunício Oliveira desiste de candidatura ao Senado em convenção do MDB

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) confirmou, nesta quarta-feira (5), que irá abrir mão da candidatura ao Senado Federal. A razão principal, segundo ele, foi a baixa imunidade, consequência de um tratamento de saúde a qual Eunício se submeteu nos últimos dias.

"O MDB não tinha nenhum problema de estar na chapa majoritária, não tinha nenhum desentendimento. O problema é que eu fui surpreendido, como todos sabem, com uma anemia profunda, tive que tratar e, após o tratamento, se perde muita imunidade", explicou, em participação por videochamada no evento.

"E para não criar problemas para a nossa coligação, eu disse para o conjunto que o importante é ganhar as eleições. (...) O MDB não foi excluído dessa chapa. Mas nós vamos estar negociando outras posições, o MDB não vai ser prejudicado". Eunício Oliveira Deputado federal

A desistência de Eunício havia sido antecipada por lideranças governistas, como o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), e pelo presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa — que também desistiu de concorrer a senador.

O anúncio oficial de Eunício, no entanto, aconteceu apenas na manhã desta quarta, durante a convenção estadual do MDB. Ele participou virtualmente do ato, fazendo a abertura do evento ao vivo e também deve encerrar o momento.

Ainda não foi confirmado se Eunício Oliveira será candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados ou se pode assumir uma das vagas de suplência das candidaturas ao Senado na chapa governista.

'Sem briga, sem confusão'

O deputado estadual Danniel Oliveira (MDB), sobrinho de Eunício, destacou a "grandeza individual" de Eunício ao desistir da candidatura ao Senado e reforçou que a decisão foi tomada "sem nenhuma confusão, sem nenhuma briga, sem nenhuma querela, sem nenhuma intercorrência com o governador Elmano e com o ministro Camilo".

Legenda: Danniel Oliveira, deputado estadual e sobrinho de Eunício, reforçou a manutenção da aliança com o Governo Elmano. Foto: Thiago Gadelha.

"Eunício fez recentemente um tratamento, está curado, mas como reflexo dessa cura vem também uma questão de fragilidade da sua imunidade. Coisa que é natural, de processo de alguns dias, mês, vai voltando ao normal. Mas não tem como, por essa questão da imunidade, ir para as ruas, fazer política como se deve fazer, abraçando a população, sentindo", disse.

Danniel Oliveira acrescentou que o MDB segue na aliança do Governo Elmano de Freitas e irá apoiar a candidatura à reeleição do petista. "A aliança foi recentemente reforçada, reafirmada e demonstrada de que o nosso partido não é pequeno ao ponto do individualismo, mas que é grande em pensar no coletivo", disse.

2ª vaga para o Senado

Por enquanto, a 2ª vaga para o Senado na chapa de Elmano de Freitas (PT) segue em aberto, apesar do prazo eleitoral para oficialização das candidaturas para as eleições de 2026 encerrar nesta quarta-feira.

O ministro José Guimarães afirmou, nesta terça-feira (4), que iria se reunir com o governador Elmano e com o senador Camilo Santana para discutir o tema, mas até agora não foi anunciada nenhuma definição.

Os principais nomes para ocupar a vaga na chapa são a deputada federal Luizianne Lins (Rede), que já oficializou a candidatura ao Senado Federal, e o ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira.