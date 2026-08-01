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Legislativo Judiciário Executivo

Federação Psol-Rede confirma candidatura de Luizianne ao Senado e apoio a Elmano

Grupo ainda tenta emplacar o nome da ex-prefeita na chapa do governador.

Escrito por Wagner Mendes e Bruno Leite
01 de Agosto de 2026 - 12:54 (Atualizado às 13:02)
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Legenda: Luizianne concorrerá ao Senado pela primeira vez.
Foto: Thiago Gadelha.

A federação Rede-Psol, em convenção on-line na manhã deste sábado (1º), oficializou a indicação do nome da deputada federal Luizianne Lins (Rede) como candidata ao Senado. A decisão referenda a indicação da Rede Sustentabilidade anunciada na última quinta-feira (30). A tese vencedora também foi de apoio crítico a Elmano de Freitas (PT) para governador. O placar foi vencido com 15 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção.

O grupo, assim, abriu mão da candidatura ao Governo do Estado, como articulação para emplacar o nome da ex-prefeita na chapa do governador Elmano de Freitas (PT), que anunciou apenas o senador Cid Gomes (PSB) para a reeleição.

A federação, portanto, retirou da majoritária os nomes do pré-candidato ao Governo, Jarir Pereira (Psol) e dos demais indicados ao Senado, como Anna Karina (Psol) e Professor Germano Lima (Psol).

Embora a federação ainda aguarde a possibilidade de participar da chapa do PT a nível estadual, foi aprovado ainda o entendimento de que a indicação de Luizianne ao Senado permanece inclusive como chapa avulsa, ou seja, fora da composição oficial com o governador.

Em entrevista ao PontoPoder, o presidente da Federação Psol-Rede no Ceará, Alexandre Uchoa, afirmou que a ata aprovada deixou em aberto a possibilidade de compor com o governador Elmano de Freitas.

"Vamos ter a candidatura da Luizianne Lins ao Senado Federal, mas ainda não foram definidos os suplentes porque está em aberta a perspectiva dela estar ou não na coligação da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). A nossa ata delega poderes para que haja inclusão nesta coligação, mas se não houver acordo sobre o assunto, Luizianne é candidata ao Senado pela Federação Psol-Rede", disse o dirigente.  

Cid defende nome de Luizianne na chapa de Elmano

Na mesma manhã, durante evento de oficialização da candidatura à reeleição pelo PSB, o senador Cid Gomes reforçou elogios ao nome da postulação de Luizianne na chapa do governador. 

"Quando tem mais de um querendo, a gente tem que falar com cuidado. Nós dependemos, claramente, de formalização partidária. A decisão não é de escolher um nome, a decisão é de escolher partidos e os partidos é que escolhem nomes. Eu, pessoalmente, acho que Luizianne daria um bom nome na chapa", afirmou o senador.

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