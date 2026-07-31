Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Anunciada nesta sexta-feira (31) como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Elmano de Freitas (PT), Gabriella Aguiar (PSD) disse ter escolhido “o lado certo” ao integrar a aliança governista.

Em seu primeiro discurso na oficialização da chapa majoritária, no Centro de Eventos do Ceará, Gabriella agradeceu a confiança do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB).

Ela disse que construiu uma trajetória política guiada pela “sensibilidade” e ressaltou o simbolismo de representar as mulheres na composição. “Obrigada pela confiança de ter uma mulher ao seu lado”, afirmou em mensagem direcionada ao governador.

“Foi a minha sensibilidade que me fez estar do lado certo: o lado da união, do trabalho, da humildade e do cuidado. O lado que está sempre à disposição do povo cearense para desenvolver o nosso Estado e que tem líderes que nos orgulham nacionalmente” Gabriella Aguiar (PSD) Candidata a vice-governadora do Ceará

A candidata também destacou o papel das mulheres na política e afirmou que se sente valorizada pelas lideranças que integram a chapa governista.

Veja também Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

“É importante ter homens que olham para as mulheres e enxergam na gente potência. Eu sou uma nordestina arretada e tenho muito orgulho de ter na minha sensibilidade a minha força e de ter líderes que reconhecem essa característica como algo importante”, completou.