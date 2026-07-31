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Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como segundo nome na chapa governista nesta sexta-feira (31).

Escrito por Ingrid Campos , Bruno Leite e Igor Cavalcante
31 de Julho de 2026 - 21:32 (Atualizado às 22:08)
capa da noticia
Legenda: Gabriella Aguiar discursou ao lado de Camilo Santana, Evandro Leitão, Elmano de Freitas, Lula e Cid Gomes em convenção do PT.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

Anunciada nesta sexta-feira (31) como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Elmano de Freitas (PT), Gabriella Aguiar (PSD) disse ter escolhido “o lado certo” ao integrar a aliança governista.

Em seu primeiro discurso na oficialização da chapa majoritária, no Centro de Eventos do Ceará, Gabriella agradeceu a confiança do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB). 

Ela disse que construiu uma trajetória política guiada pela “sensibilidade” e ressaltou o simbolismo de representar as mulheres na composição. “Obrigada pela confiança de ter uma mulher ao seu lado”, afirmou em mensagem direcionada ao governador.

“Foi a minha sensibilidade que me fez estar do lado certo: o lado da união, do trabalho, da humildade e do cuidado. O lado que está sempre à disposição do povo cearense para desenvolver o nosso Estado e que tem líderes que nos orgulham nacionalmente”
Gabriella Aguiar (PSD)
Candidata a vice-governadora do Ceará

A candidata também destacou o papel das mulheres na política e afirmou que se sente valorizada pelas lideranças que integram a chapa governista.

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“É importante ter homens que olham para as mulheres e enxergam na gente potência. Eu sou uma nordestina arretada e tenho muito orgulho de ter na minha sensibilidade a minha força e de ter líderes que reconhecem essa característica como algo importante”, completou.

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