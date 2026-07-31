PontoPoder
Legislativo Judiciário Executivo

'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula

Candidatura à reeleição do governador é oficializada em convenção partidária na noite desta sexta (31).

Escrito por Luana Barros , Ingrid Campos e Bruno Leite
31 de Julho de 2026 - 21:44 (Atualizado às 22:05)
capa da noticia
Legenda: Ao lado de Lula, Elmano de Freitas foi oficializado como candidato ao Governo do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador Elmano de Freitas (PT), confirmado como candidato ao Governo do Ceará nesta sexta-feira (31), enalteceu aliados, citou as entregas feitas durante o mandato dele no Palácio da Abolição e reforçou as diferenças entre o "time de cá" e o "time de lá", em referência à oposição, que lançou a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) a governador.

A confirmação da candidatura ocorreu na convenção partidária da Federação Brasil da Esperança, realizada no Centro de Eventos e contou com a presença do presidente Lula (PT), além de lideranças cearenses, como o senador Camilo Santana (PT) e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT). A candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), e o pré-candidato à reeleição ao Senado, Cid Gomes (PSB).

"Essa eleição vai ter uma disputa especialmente entre dois times", disse Elmano. "Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga. (...) Adoram uma intriga, até entre eles têm muita intriga", acrescentou sem citar o nome do adversário.

"Tem dois times principais disputando a eleição do País e a eleição do Ceará. Tem gente querendo que é só o Brasil ou é só no Ceará, é não. O time de lá é ódio, o time de cá, é amor. O time de lá é mentira, o time de cá é verdade. O time de lá é arrogância, o time de cá é humildade".
Elmano de Freitas
Governador e candidato à reeleição

Elmano citou ainda o resultado das eleições em 2022, quando foi eleito pela primeira vez como governador. Ele relembrou que iniciou a campanha eleitoral com 4% das intenções de votos e acabou saindo vitorioso ainda no 1º turno. "Agora, eu estou (começando) com 40%, nós vamos ganhar no 1º turno", ressaltou. 

Veja também

Imagem da notícia: Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'
Imagem da notícia: Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
Imagem da notícia: Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Entregas e desafios 

O governador reforçou entregas feitas em áreas como a Educação e a Saúde, além dos avanços na geração de emprego e renda. O petista citou unidades hospitalares entregues pela gestão, o aumento no número de estudantes das escolas públicas que têm tido acesso ao Ensino Superior e o aumento de empregos com carteira assinada. 

Elmano de Freitas criticou os adversários durante discurso na convenção partidária na noite desta sexta (31).
Legenda: Elmano de Freitas criticou os adversários durante discurso na convenção partidária na noite desta sexta (31).
Foto: Thiago Gadelha.

Elmano também admitiu os desafios na segurança pública do Ceará, mas reforçou o trabalho que tem sido realizado. Essa área tem sido o maior foco de críticas da oposição ao petista. 

"Tem o desafio da Segurança Pública? Tem. Começamos a trabalhar. Contratar policiais, aumentar a inteligência, aumentar a Polícia Civil. O Ceará é o estado que mais reduz violência no País inteiro. Se éramos o estado considerado com maior índice de violência, agora somos o 10º", disse. 

"Nós vamos para a rua para debater com nosso povo os avanços que o Ceará teve. Eu conto com vocês para fazer a façanha que fizemos em 2022. Fazer um Ceará forte e do lado certo", acrescentou. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoas/elmano de freitas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

VC Repórter

Colunistas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar
Imagem da notícia Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026
PontoPoder

Quem é Elmano de Freitas, candidato à reeleição ao Governo do Ceará em 2026

Eleito em 2022, o candidato do PT disputa novo pleito para permanecer por mais um mandato à frente do Governo.

Milenna Murta*

Há 3 minutos

Imagem da notícia Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará
PontoPoder

Em ato do PT, Lula cobra apoio à disputa pelo Senado e diz que 'nenhum fascista mete a mão' no Ceará

Presidente da República participou da convenção do governador Elmano de Freitas (PT) em Fortaleza.

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 3 minutos

Imagem da notícia 'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula
PontoPoder

'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula

Candidatura à reeleição do governador é oficializada em convenção partidária na noite desta sexta (31).

Luana Barros

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 29 minutos

Imagem da notícia Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'
PontoPoder

Candidata a vice, Gabriella Aguiar enaltece confiança dos aliados: 'Escolhi estar do lado certo'

Vice-prefeita de Fortaleza foi anunciada como segundo nome na chapa governista nesta sexta-feira (31).

Ingrid Campos

Bruno Leite

 e 

Igor Cavalcante

Há 41 minutos

Imagem da notícia Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'
PontoPoder

Ao lado de Lula, Camilo e Elmano, Cid diz que 'time' não tem 'vaidade pessoal e projeto individual'

A convenção oficializou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição ocorreu na noite desta sexta-feira (31), no Centro de Eventos do Ceará.

Igor Cavalcante

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 59 minutos

Imagem da notícia Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'
PontoPoder

Em ato de Elmano, Camilo ressalta presença de Cid Gomes e diz que adversários são 'time do ódio'

Senador endereçou críticas ao grupo da oposição liderado por Ciro Gomes (PSDB).

Marcos Moreira

Ingrid Campos

 e 

Bruno Leite

Há 1 hora

Imagem da notícia Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais
PontoPoder

Justiça condena Nikolas Ferreira a indenizar PT por danos morais

O magistrado rejeitou os argumentos da defesa de que o deputado estaria protegido pela imunidade parlamentar.

Redação

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD
PontoPoder

Quem é Gabriella Aguiar, candidata à vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSD

Vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella também exerceu mandato de deputada estadual.

Redação

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano
PontoPoder

Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano

Gabriella é atual vice-prefeita de Fortaleza e foi eleita em 2022 para o cargo de deputada estadual

Italo Cosme

31 de Julho de 2026

Imagem da notícia Gabriella Aguiar será indicada candidata a vice na chapa de Elmano
Opinião

Gabriella Aguiar será indicada candidata a vice na chapa de Elmano

Filiada ao PSD, ela é vice-prefeita de Fortaleza e filha do ex-vice-governador Domingos Filho
Foto de Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

31 de Julho de 2026