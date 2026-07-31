'Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga', diz Elmano, em ato do PT, ao lado de Lula

O governador Elmano de Freitas (PT), confirmado como candidato ao Governo do Ceará nesta sexta-feira (31), enalteceu aliados, citou as entregas feitas durante o mandato dele no Palácio da Abolição e reforçou as diferenças entre o "time de cá" e o "time de lá", em referência à oposição, que lançou a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) a governador.

A confirmação da candidatura ocorreu na convenção partidária da Federação Brasil da Esperança, realizada no Centro de Eventos e contou com a presença do presidente Lula (PT), além de lideranças cearenses, como o senador Camilo Santana (PT) e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT). A candidata a vice, Gabriella Aguiar (PSD), e o pré-candidato à reeleição ao Senado, Cid Gomes (PSB).

"Essa eleição vai ter uma disputa especialmente entre dois times", disse Elmano. "Aqui é o time da entrega, lá é o time da intriga. (...) Adoram uma intriga, até entre eles têm muita intriga", acrescentou sem citar o nome do adversário.

"Tem dois times principais disputando a eleição do País e a eleição do Ceará. Tem gente querendo que é só o Brasil ou é só no Ceará, é não. O time de lá é ódio, o time de cá, é amor. O time de lá é mentira, o time de cá é verdade. O time de lá é arrogância, o time de cá é humildade". Elmano de Freitas Governador e candidato à reeleição

Elmano citou ainda o resultado das eleições em 2022, quando foi eleito pela primeira vez como governador. Ele relembrou que iniciou a campanha eleitoral com 4% das intenções de votos e acabou saindo vitorioso ainda no 1º turno. "Agora, eu estou (começando) com 40%, nós vamos ganhar no 1º turno", ressaltou.

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Entregas e desafios

O governador reforçou entregas feitas em áreas como a Educação e a Saúde, além dos avanços na geração de emprego e renda. O petista citou unidades hospitalares entregues pela gestão, o aumento no número de estudantes das escolas públicas que têm tido acesso ao Ensino Superior e o aumento de empregos com carteira assinada.

Legenda: Elmano de Freitas criticou os adversários durante discurso na convenção partidária na noite desta sexta (31). Foto: Thiago Gadelha.

Elmano também admitiu os desafios na segurança pública do Ceará, mas reforçou o trabalho que tem sido realizado. Essa área tem sido o maior foco de críticas da oposição ao petista.

"Tem o desafio da Segurança Pública? Tem. Começamos a trabalhar. Contratar policiais, aumentar a inteligência, aumentar a Polícia Civil. O Ceará é o estado que mais reduz violência no País inteiro. Se éramos o estado considerado com maior índice de violência, agora somos o 10º", disse.

"Nós vamos para a rua para debater com nosso povo os avanços que o Ceará teve. Eu conto com vocês para fazer a façanha que fizemos em 2022. Fazer um Ceará forte e do lado certo", acrescentou.