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Legislativo Judiciário Executivo

Gabriella Aguiar é confirmada como candidata a vice-governadora na chapa de Elmano

Gabriella é atual vice-prefeita de Fortaleza e foi eleita em 2022 para o cargo de deputada estadual

Escrito por Italo Cosme producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 13:04
capa da noticia
Legenda: Parlamentar vai representar o PSD na chapa majoritária com o PT
Foto: Alece

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou oficialmente, no início da tarde desta sexta-feira (31), o nome de Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-governadora na chapa governista para as eleições de 2026.

O petista publicou a escolha nas redes sociais, assim como fez ao oficializar a candidatura de Cid Gomes ao Senado Federal e de Júnior Mano, como primeiro suplente de Cid, ambos do PSB.

Aos 36 anos, Gabriella Aguiar Pequeno Costa Gomes é a atual vice-prefeita de Fortaleza. Ela foi eleita em 2022 para o cargo de deputada estadual.

Ela é filha de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará, no último mandato de Cid Gomes, e comandante do PSD estadual, e de Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá. É irmã do deputado federal Domingos Neto.

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A escolha do nome de Gabriela encerra mais uma dúvida da composição da chapa governista. Fica em aberto quem será o postulante pela segunda vaga de candidato ao Senado. 

Nesta sexta-feira, o presidente Lula chega ao Ceará para a convenção que oficializará a candidatura de Elmano ao Governo do Estado.

 

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