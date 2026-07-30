Rede oficializa candidatura de Luizianne ao Senado em convenção partidária: ‘Não abro mão’

Em meio à indefinição sobre participação na chapa do governador Elmano de Freitas (PT) na campanha, a deputada federal Luizianne Lins (Rede) foi oficializada candidata ao Senado nesta quinta-feira (30). A definição ocorreu em convenção partidária, na qual a legenda confirmou, ainda, suas chapas proporcionais à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em participação on-line na convenção partidária, a parlamentar afirmou que, independentemente de suporte do bloco governista, está mantida sua candidatura à Casa Alta do Congresso Nacional.

Eu tenho dito: não abro mão dessa candidatura, inclusive, vá para onde eu for, na chapa (governista), sem chapa, do jeito que for, a coisa é certa: eu sou a senadora do povo do Ceará. Então, independente de qualquer coisa, eu não vou abrir mão da nossa marca. Luizianne Lins (Rede) Deputada federal e candidata ao Senado

Ela também relembrou as negociações com a Rede para a sua filiação, após quase 40 anos no PT. Segundo Luizianne, havia disposição de concorrer a qualquer vaga pela Rede em outubro deste ano, mas a direção da legenda sempre foi "entusiasta" da sua presença na chapa majoritária. "Chegou a um ponto em que eu não tenho mais como dizer que não sou candidata ao Senado, nem que eu quisesse. Então, marquei com o (Paulo) Lamac no dia 30 de junho para a gente bater o martelo sobre isso", disse.

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Quanto à posição do partido sobre a disputa ao Governo do Ceará, conforme decisão dos convencionados, o apoio à campanha de reeleição de Elmano está condicionado ao espaço de Luizianne na chapa governista. Os encaminhamentos da convenção serão submetidos às instâncias superiores da federação que a Rede compõe junto com o Psol.

"E bater o martelo é bater o martelo mesmo: se nos quiserem na chapa, estamos abrindo a possibilidade de estar ocupando a chapa, mas, se nós não formos para a chapa... isso foi uma questão que o Lamac tratou lá atrás, inclusive, com o governador Elmano antes mesmo do processo da minha ida para a Rede. Nisso, sim, nós vamos precisar ter muita coragem, porque eu não sei o que vai dar", complementou a ex-prefeita de Fortaleza.