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Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%

A segunda rodada do levantamento estimulado mostra que, para eventual segundo turno, Ciro Gomes tem 48% contra 35% de Elmano de Freitas

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 07:09 (Atualizado às 08:21)
capa da noticia
Legenda: A pesquisa Quaest testou cenários de um eventual segundo turno.
Foto: Thiago Gadelha (1); Fabiane de Paula (2).

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará simulou um eventual segundo turno entre os Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT). No confronto direto entre os dois, o tucano tem 48% das intenções de votos, já o petista soma 35%.

Os eleitores indecisos representam 10% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 7%. Na simulação, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto. 

Veja os números do cenário pesquisado:

Cenário de 2º turno da Quaest.
Legenda: Cenário de 2º turno da Quaest.
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

  • Ciro Gomes (PSDB): 48% 
  • Elmano de Freitas (PT): 35% 
  • Indecisos: 10% 
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%  

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos. 

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação. 

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Rodada anterior da simulação de segundo turno 

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.  

Veja o comparativo do desempenho de cada postulante entre as rodadas. 

Ciro Gomes (PSDB) x Elmano de Freitas (PT) 

30/4 

  • Ciro Gomes (PSDB): 46%.
  • Elmano de Freitas (PT): 35%.
  • Indecisos: 8%.
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%.

30/7 

  • Ciro Gomes (PSDB): 48%.
  • Elmano de Freitas (PT): 35%.
  • Indecisos: 10%.
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%.
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