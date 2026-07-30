Pesquisa Quaest CE simula 2º turno: Ciro Gomes tem 48% e Elmano de Freitas, 35%

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Ceará simulou um eventual segundo turno entre os Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT). No confronto direto entre os dois, o tucano tem 48% das intenções de votos, já o petista soma 35%.

Os eleitores indecisos representam 10% da amostra, enquanto os votos em branco, nulos e os que não vão votar são 7%. Na simulação, os nomes dos postulantes e seus respectivos partidos são apresentados aos eleitores, que manifestam a intenção de voto.

Veja os números do cenário pesquisado:

Legenda: Cenário de 2º turno da Quaest. Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Ciro Gomes (PSDB): 48%

Elmano de Freitas (PT): 35%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

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Rodada anterior da simulação de segundo turno

A primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada no último dia 30 de abril, ouviu os eleitores sobre um eventual segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.

Veja o comparativo do desempenho de cada postulante entre as rodadas.

Ciro Gomes (PSDB) x Elmano de Freitas (PT)

30/4

Ciro Gomes (PSDB): 46%.

Elmano de Freitas (PT): 35%.

Indecisos: 8%.

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%.

30/7