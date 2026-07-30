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Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram

Levantamento ouviu 1.002 eleitores cearenses entre os dias 24 e 28 de julho.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 07:02 (Atualizado às 08:24)
capa da noticia
Legenda: A segunda rodada da pesquisa Quaest simula cenários de primeiro turno para o Senado.
Foto: Arquivo/SVM.

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários. 

O senador Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. A deputada federal Luizianne Lins (Rede) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) aparecem em seguida. 

Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto. 

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Veja os números do cenário 1:

Senado CE - Cenário 1.
Legenda: Senado CE - Cenário 1.
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

  • Cid Gomes (PSB): 23%
  • Capitão Wagner (União): 16%
  • Luizianne Lins (Rede): 9%
  • Eunício Oliveira (MDB): 8%
  • Alcides Fernandes (PL): 3%
  • Domingos Filho (PSD): 2%
  • Anna Karina (Psol): 1%
  • Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
  • Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
  • General Theóphilo (Novo): 0%
  • Reginaldo Ferreira (PSTU): 0% 
  • Professor Germano Lima (Psol): Não pontuou.
  • Indecisos:  20%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Veja os números do cenário 2: 

Senado - Cenário 2.
Legenda: Senado - Cenário 2.
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

  • Cid Gomes (PSB): 21%
  • Capitão Wagner (União): 16%
  • Luizianne Lins (Rede): 9%
  • Eunício Oliveira (MDB): 8%
  • Alcides Fernandes (PL): 4%
  • Anna Karina (Psol): 2%
  • General Theóphilo (Novo): 1%
  • Reginaldo Ferreira (PSTU): 1%
  • Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
  • Indecisos:  20%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Veja os números do cenário 3: 

Senado - Cenário 3
Legenda: Senado - Cenário 3
Foto: Arte/Diário do Nordeste.

  • Cid Gomes (PSB): 24%
  • Capitão Wagner (União): 16%
  • Eunício Oliveira (MDB): 10%
  • Alcides Fernandes (PL): 4%
  • Anna Karina (Psol): 2%
  • Professor Germano Lima (Psol):1%
  • Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
  • General Theóphilo (Novo): 0%
  • Reginaldo Ferreira (PSTU): 0%
  • Indecisos:  21%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos. 

Grau de definição 

A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado.  

Veja os números do cenário geral: 

  • É definitiva: 42% (eram 39% na pesquisa de abril)
  • Pode mudar: 57% (eram 60% na pesquisa de abril)
  • Não sabe/Não respondeu: 1% (mesmo percentual de abril)

Veja os números do cenário: 

Cid Gomes (PSB)

  • É definitiva: 46%
  • Pode mudar: 54%

Capitão Wagner (União)

  • É definitiva: 49%
  • Pode mudar: 50%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Luizianne Lins (Rede)

  • É definitiva: 48%
  • Pode mudar: 52%

Eunício Oliveira (MDB)

  • É definitiva: 52%
  • Pode mudar: 48%

Outros

  • É definitiva: 52%
  • Pode mudar: 48%

Potencial de voto e rejeição 

A pesquisa mostra, ainda, o grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao Senado no Ceará.  

Veja os números de potencial de voto e rejeição para o Senado: 

Cid Gomes (PSB)

  • Conhece e votaria: 51%
  • Não conhece: 13%
  • Conhece e não votaria: 36%

Capitão Wagner (União)

  • Conhece e votaria: 40%
  • Não conhece: 20%
  • Conhece e não votaria: 40%

Luizianne Lins (Rede)

  • Conhece e votaria: 23%
  • Não conhece: 44%
  • Conhece e não votaria: 33%

Eunício Oliveira (MDB)

  • Conhece e votaria: 22%
  • Não conhece: 42%
  • Conhece e não votaria: 36%

Alcides Fernandes (PL)

  • Conhece e votaria: 8%
  • Não conhece: 77%
  • Conhece e não votaria: 15%

Domingos Filho (PSD)

  • Conhece e votaria: 7%
  • Não conhece: 75%
  • Conhece e não votaria: 18%

Chiquinho Feitosa (Republicanos)

  • Conhece e votaria: 5%
  • Não conhece: 78%
  • Conhece e não votaria: 17%

Professor Germano Lima (Psol)

  • Conhece e votaria: 5%
  • Não conhece: 83%
  • Conhece e não votaria: 12%

Anna Karina (Psol)

  • Conhece e votaria: 3%
  • Não conhece: 88%
  • Conhece e não votaria: 9%

General Theóphilo (Novo)

  • Conhece e votaria: 3%
  • Não conhece: 82%
  • Conhece e não votaria: 15%

Cândido Albuquerque (PSDB)

  • Conhece e votaria: 1%
  • Não conhece: 90%
  • Conhece e não votaria: 9%

Reginaldo Ferreira (PSTU)

  • Conhece e votaria: 1%
  • Não conhece: 92%
  • Conhece e não votaria: 7%
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