Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários.
O senador Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. A deputada federal Luizianne Lins (Rede) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) aparecem em seguida.
Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto.
Veja os números do cenário 1:
- Cid Gomes (PSB): 23%
- Capitão Wagner (União): 16%
- Luizianne Lins (Rede): 9%
- Eunício Oliveira (MDB): 8%
- Alcides Fernandes (PL): 3%
- Domingos Filho (PSD): 2%
- Anna Karina (Psol): 1%
- Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%
- Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
- General Theóphilo (Novo): 0%
- Reginaldo Ferreira (PSTU): 0%
- Professor Germano Lima (Psol): Não pontuou.
- Indecisos: 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Veja os números do cenário 2:
- Cid Gomes (PSB): 21%
- Capitão Wagner (União): 16%
- Luizianne Lins (Rede): 9%
- Eunício Oliveira (MDB): 8%
- Alcides Fernandes (PL): 4%
- Anna Karina (Psol): 2%
- General Theóphilo (Novo): 1%
- Reginaldo Ferreira (PSTU): 1%
- Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
- Indecisos: 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Veja os números do cenário 3:
- Cid Gomes (PSB): 24%
- Capitão Wagner (União): 16%
- Eunício Oliveira (MDB): 10%
- Alcides Fernandes (PL): 4%
- Anna Karina (Psol): 2%
- Professor Germano Lima (Psol):1%
- Cândido Albuquerque (PSDB): 0%
- General Theóphilo (Novo): 0%
- Reginaldo Ferreira (PSTU): 0%
- Indecisos: 21%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.
Grau de definição
A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado.
Veja os números do cenário geral:
- É definitiva: 42% (eram 39% na pesquisa de abril)
- Pode mudar: 57% (eram 60% na pesquisa de abril)
- Não sabe/Não respondeu: 1% (mesmo percentual de abril)
Veja os números do cenário:
Cid Gomes (PSB)
- É definitiva: 46%
- Pode mudar: 54%
Capitão Wagner (União)
- É definitiva: 49%
- Pode mudar: 50%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Luizianne Lins (Rede)
- É definitiva: 48%
- Pode mudar: 52%
Eunício Oliveira (MDB)
- É definitiva: 52%
- Pode mudar: 48%
Outros
- É definitiva: 52%
- Pode mudar: 48%
Potencial de voto e rejeição
A pesquisa mostra, ainda, o grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao Senado no Ceará.
Veja os números de potencial de voto e rejeição para o Senado:
Cid Gomes (PSB)
- Conhece e votaria: 51%
- Não conhece: 13%
- Conhece e não votaria: 36%
Capitão Wagner (União)
- Conhece e votaria: 40%
- Não conhece: 20%
- Conhece e não votaria: 40%
Luizianne Lins (Rede)
- Conhece e votaria: 23%
- Não conhece: 44%
- Conhece e não votaria: 33%
Eunício Oliveira (MDB)
- Conhece e votaria: 22%
- Não conhece: 42%
- Conhece e não votaria: 36%
Alcides Fernandes (PL)
- Conhece e votaria: 8%
- Não conhece: 77%
- Conhece e não votaria: 15%
Domingos Filho (PSD)
- Conhece e votaria: 7%
- Não conhece: 75%
- Conhece e não votaria: 18%
Chiquinho Feitosa (Republicanos)
- Conhece e votaria: 5%
- Não conhece: 78%
- Conhece e não votaria: 17%
Professor Germano Lima (Psol)
- Conhece e votaria: 5%
- Não conhece: 83%
- Conhece e não votaria: 12%
Anna Karina (Psol)
- Conhece e votaria: 3%
- Não conhece: 88%
- Conhece e não votaria: 9%
General Theóphilo (Novo)
- Conhece e votaria: 3%
- Não conhece: 82%
- Conhece e não votaria: 15%
Cândido Albuquerque (PSDB)
- Conhece e votaria: 1%
- Não conhece: 90%
- Conhece e não votaria: 9%
Reginaldo Ferreira (PSTU)
- Conhece e votaria: 1%
- Não conhece: 92%
- Conhece e não votaria: 7%