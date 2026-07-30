Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram

A segunda rodada da Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nesta quinta-feira (30), mostra a disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado. O levantamento considera três cenários.

O senador Cid Gomes (PSB) e Capitão Wagner (União) lideram a maioria dos cenários. A deputada federal Luizianne Lins (Rede) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) aparecem em seguida.

Em 2026, cada estado irá eleger dois senadores. Para a pesquisa, a Quaest levou em conta os votos totais de cada pré-candidato, considerando as duas intenções de voto.

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Veja os números do cenário 1:

Legenda: Senado CE - Cenário 1. Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Cid Gomes (PSB): 23%

Capitão Wagner (União): 16%

Luizianne Lins (Rede): 9%

Eunício Oliveira (MDB): 8%

Alcides Fernandes (PL): 3%

Domingos Filho (PSD): 2%

Anna Karina (Psol): 1%

Chiquinho Feitosa (Republicanos): 1%

Cândido Albuquerque (PSDB): 0%

General Theóphilo (Novo): 0%

Reginaldo Ferreira (PSTU): 0%

Professor Germano Lima (Psol): Não pontuou.

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Veja os números do cenário 2:

Legenda: Senado - Cenário 2. Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Cid Gomes (PSB): 21%

Capitão Wagner (União): 16%

Luizianne Lins (Rede): 9%

Eunício Oliveira (MDB): 8%

Alcides Fernandes (PL): 4%

Anna Karina (Psol): 2%

General Theóphilo (Novo): 1%

Reginaldo Ferreira (PSTU): 1%

Cândido Albuquerque (PSDB): 0%

Indecisos: 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Veja os números do cenário 3:

Legenda: Senado - Cenário 3 Foto: Arte/Diário do Nordeste.

Cid Gomes (PSB): 24%

Capitão Wagner (União): 16%

Eunício Oliveira (MDB): 10%

Alcides Fernandes (PL): 4%

Anna Karina (Psol): 2%

Professor Germano Lima (Psol):1%

Cândido Albuquerque (PSDB): 0%

General Theóphilo (Novo): 0%

Reginaldo Ferreira (PSTU): 0%

Indecisos: 21%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

A pesquisa ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE- 09277/2026 e foi contratado pelo Banco Genial Investimentos.

Grau de definição

A pesquisa também mostra o grau de definição e a chance de mudança sobre o voto dos eleitores cearenses para o Senado.

Veja os números do cenário geral:

É definitiva: 42% (eram 39% na pesquisa de abril)

Pode mudar: 57% (eram 60% na pesquisa de abril)

Não sabe/Não respondeu: 1% (mesmo percentual de abril)

Veja os números do cenário:

Cid Gomes (PSB)

É definitiva: 46%

Pode mudar: 54%

Capitão Wagner (União)

É definitiva: 49%

Pode mudar: 50%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Luizianne Lins (Rede)

É definitiva: 48%

Pode mudar: 52%

Eunício Oliveira (MDB)

É definitiva: 52%

Pode mudar: 48%

Outros

É definitiva: 52%

Pode mudar: 48%

Potencial de voto e rejeição

A pesquisa mostra, ainda, o grau de conhecimento, potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao Senado no Ceará.

Veja os números de potencial de voto e rejeição para o Senado:

Cid Gomes (PSB)

Conhece e votaria: 51%

Não conhece: 13%

Conhece e não votaria: 36%

Capitão Wagner (União)

Conhece e votaria: 40%

Não conhece: 20%

Conhece e não votaria: 40%

Luizianne Lins (Rede)

Conhece e votaria: 23%

Não conhece: 44%

Conhece e não votaria: 33%

Eunício Oliveira (MDB)

Conhece e votaria: 22%

Não conhece: 42%

Conhece e não votaria: 36%

Alcides Fernandes (PL)

Conhece e votaria: 8%

Não conhece: 77%

Conhece e não votaria: 15%

Domingos Filho (PSD)

Conhece e votaria: 7%

Não conhece: 75%

Conhece e não votaria: 18%

Chiquinho Feitosa (Republicanos)

Conhece e votaria: 5%

Não conhece: 78%

Conhece e não votaria: 17%

Professor Germano Lima (Psol)

Conhece e votaria: 5%

Não conhece: 83%

Conhece e não votaria: 12%

Anna Karina (Psol)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 88%

Conhece e não votaria: 9%

General Theóphilo (Novo)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 82%

Conhece e não votaria: 15%

Cândido Albuquerque (PSDB)

Conhece e votaria: 1%

Não conhece: 90%

Conhece e não votaria: 9%

Reginaldo Ferreira (PSTU)