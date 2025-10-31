Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Eunício é um homem de cabelo grisalho e expressão séria, que aparece em primeiro plano, usando camisa social branca. Ele está diante de um microfone preto, posicionado próximo ao rosto, durante participação em uma entrevista. Ao fundo, há cortinas escuras em tom azul.

PontoPoder

Eunício sobre candidatura de Ciro: 'Vai amargar mais uma das derrotas que tanto teve na vida'

A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Ingrid Campos 05 de Setembro de 2025
Quatro homens de terno e gravata discursam em plenário, em frente a microfones. Eles estão lado a lado em montagens verticais separadas. O primeiro, à esquerda, tem cabelo grisalho e usa terno azul-marinho com gravata listrada. O segundo tem cabelo castanho ondulado e barba, vestindo terno escuro e gravata vermelha. O terceiro tem cabelo escuro curto e usa terno cinza com gravata rosa. O quarto, à direita, também tem cabelo escuro e veste terno azul-escuro com gravata vermelha. Ao fundo, há bandeiras e o ambiente típico de um parlamento. Da esquerda para a direita: José Guimarães, Eunício Oliveira, Yuri do Paredão e Junior Mano. Fotos em colagem.

PontoPoder

STF autoriza investigação a deputados Guimarães, Eunício e Yury por menção em caso de Júnior Mano

Os parlamentares teriam enviado emendas a Choró e a Canindé, municípios no centro das investigações

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
Foto de Eunício Oliveira, homem branco de cabelo grisalho

PontoPoder

Eunício quer MDB compondo chapa ao Senado; Elmano e Camilo defendem diálogo ‘no momento certo’

Segundo presidente estadual do MDB, sigla tem feito movimentação em âmbito nacional para voltar a ter maior bancada no Senado

Bruno Leite e Bergson Araujo Costa 05 de Julho de 2025
Eunício Oliveira concede entrevista ao Diário do Nordeste durante Seminário dos Prefeitos 2025 e comenta sobre federação entre MDB, Republicanos e PSDB

PontoPoder

Eunício Oliveira defende federação entre MDB, Republicanos e PSDB: ‘Temos conversas adiantadas’

Para o emedebista, a posição oposicionista dos tucanos no Ceará não é empecilho para o alinhamento entre as três siglas

Igor Cavalcante e Luana Barros 16 de Junho de 2025
Elmano e Cid

PontoPoder

História política do Ceará tem, ao menos, 10 casos emblemáticos de rompimento desde a Era Tasso

Mais recente rompimento aconteceu entre o senador Cid Gomes e o governador Elmano de Freitas

Luana Barros 21 de Novembro de 2024
Eunício Oliveira, Evandro Leitão, MDB, eleições 2024, vice, vice-prefeito

PontoPoder

Eunício diz que MDB não tem pretensão de pleitear vice na chapa de Evandro, em Fortaleza

Apesar da negativa do presidente do partido, Evandro projetou uma parceria administrativa em Fortaleza, caso seja vitorioso nas eleições de outubro

Igor Cavalcante, Ingrid Campos 14 de Junho de 2024
Eunício Oliveira é deputado federal

PontoPoder

'MDB não tem veto a nenhum' dos pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza, diz Eunício Oliveira

Apesar de admitir a possibilidade de haver simpatia por algum nome, o dirigente disse que não se manifestaria sobre isso neste momento

Ingrid Campos 29 de Fevereiro de 2024
A imagem mostra Eunício Oliveira na tribuna da Câmara dos Deputados. Ele é um homem idoso de cabelos grisalhos e barba branca e baixa. Veste um paletó azul-escuro e fala ao microfone.

PontoPoder

Série Influências Partidárias: qual a história do MDB no Ceará, presidido por Eunício Oliveira

Dirigente cede entrevista à Live PontoPoder nesta quinta-feira (29), com transmissão ao vivo pelo YouTube do Diário do Nordeste

Ingrid Campos 29 de Fevereiro de 2024
produtor rural

PontoPoder

Lei que prevê renegociação de dívidas dos agricultores é aprovada na Câmara dos Deputados

A medida prevê descontos no saldo devedor, descontos para adimplentes e refinanciamento da dívida

Alessandra Castro 23 de Novembro de 2023
Eunício, MDB, Evandro, Convenção MDB

PontoPoder

Eunício reúne aliados e convida Evandro Leitão a se filiar ao MDB para disputar prefeitura em 2024

Encontro reuniu lideranças emedebistas e nomes importantes de outros partidos

Alessandra Castro 10 de Novembro de 2023
